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"Барселона" назвала 17 причин, почему Месси стал лучшим футболистом года

24 сентября, 15:29

Лео Месси получил премию ФИФА

Лионель Месси

Лионель Месси / Фото: AFP

"Барселона" поздравила капитана команды Лионеля Месси с победой в голосовании за звание лучшего футболиста года по версии ФИФА. Кстати, Шевченко и Пятов "проигнорили" Месси в голосовании за лучшего игрока года по версии ФИФА.

Каталонцы на своем официальном сайте перечислили 17 причин, почему именно Месси был достоин этой награды.

  • 1. Победы в чемпионате и Суперкубке Испании.
  • 2. Лучший бомбардир Примеры.
  • 3. "Золотая бутса" за наибольшее количество голов в Европе.
  • 4. Лучший бомбардир Лиги чемпионов.

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  • 5. 600-й гол за "Барселону".
  • 6. Наибольшее количество голов со штрафных в топ-лигах Европы.
  • 7. 400-й гол в Примере.
  • 8. Преодоление отметки в 50 и более голов шестой раз в карьере.

  • 9. Рекорд по количеству побед в Примере.
  • 10. Рекорд по количеству побед за "Барселону".
  • 11. Рекорд по количеству выигранных титулов чемпиона Испании за клуб.

  • 12. Лидер Примеры по голевым передачам.
  • 13. Бронзовая медаль Кубка Америки.
  • 14. Более 20 голов в Примере в 11-м сезоне подряд.

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  • 15. Более 50 голов в Кубке Испании за карьеру.
  • 16. Более 50 хет-триков.

  • 17. Первый игрок, забивший в шести финалах Кубка Испании.

Также сообщалось, что лучшим тренером года стал очкарик, который хочет прожить до ста лет. В борьбе за престижное звание от ФИФА Юрген Клопп опередил двух своих коллег по английской Премьер-лиге.

Смотрите, как Клопп выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА-2019

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Барселона чемпионат Испании Лионель Месси

Источник: Barcelona FC

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