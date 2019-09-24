"Барселона" назвала 17 причин, почему Месси стал лучшим футболистом года

"Барселона" поздравила капитана команды Лионеля Месси с победой в голосовании за звание лучшего футболиста года по версии ФИФА. Кстати, Шевченко и Пятов "проигнорили" Месси в голосовании за лучшего игрока года по версии ФИФА.
Каталонцы на своем официальном сайте перечислили 17 причин, почему именно Месси был достоин этой награды.
- 1. Победы в чемпионате и Суперкубке Испании.
- 2. Лучший бомбардир Примеры.
- 3. "Золотая бутса" за наибольшее количество голов в Европе.
- 4. Лучший бомбардир Лиги чемпионов.
Читайте также: "После ночи всегда наступает рассвет": загадочный пост Роналду после проигрыша от Месси
- 5. 600-й гол за "Барселону".
- 6. Наибольшее количество голов со штрафных в топ-лигах Европы.
- 7. 400-й гол в Примере.
- 8. Преодоление отметки в 50 и более голов шестой раз в карьере.
- 9. Рекорд по количеству побед в Примере.
- 10. Рекорд по количеству побед за "Барселону".
- 11. Рекорд по количеству выигранных титулов чемпиона Испании за клуб.
- 12. Лидер Примеры по голевым передачам.
- 13. Бронзовая медаль Кубка Америки.
- 14. Более 20 голов в Примере в 11-м сезоне подряд.
- 15. Более 50 голов в Кубке Испании за карьеру.
- 16. Более 50 хет-триков.
- 17. Первый игрок, забивший в шести финалах Кубка Испании.
Также сообщалось, что лучшим тренером года стал очкарик, который хочет прожить до ста лет. В борьбе за престижное звание от ФИФА Юрген Клопп опередил двух своих коллег по английской Премьер-лиге.
Смотрите, как Клопп выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА-2019
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк