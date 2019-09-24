"Барселона" назвала 17 причин, почему Месси стал лучшим футболистом года

Лионель Месси / Фото: AFP

"Барселона" поздравила капитана команды Лионеля Месси с победой в голосовании за звание лучшего футболиста года по версии ФИФА. Кстати, Шевченко и Пятов "проигнорили" Месси в голосовании за лучшего игрока года по версии ФИФА.

Каталонцы на своем официальном сайте перечислили 17 причин, почему именно Месси был достоин этой награды.

1. Победы в чемпионате и Суперкубке Испании.

2. Лучший бомбардир Примеры.

3. "Золотая бутса" за наибольшее количество голов в Европе.

4. Лучший бомбардир Лиги чемпионов.

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5. 600-й гол за "Барселону".

6. Наибольшее количество голов со штрафных в топ-лигах Европы.

7. 400-й гол в Примере.

8. Преодоление отметки в 50 и более голов шестой раз в карьере.

9. Рекорд по количеству побед в Примере.

10. Рекорд по количеству побед за "Барселону".

11. Рекорд по количеству выигранных титулов чемпиона Испании за клуб.

12. Лидер Примеры по голевым передачам.

13. Бронзовая медаль Кубка Америки.

14. Более 20 голов в Примере в 11-м сезоне подряд.

15. Более 50 голов в Кубке Испании за карьеру.

16. Более 50 хет-триков.

17. Первый игрок, забивший в шести финалах Кубка Испании.

Также сообщалось, что лучшим тренером года стал очкарик, который хочет прожить до ста лет. В борьбе за престижное звание от ФИФА Юрген Клопп опередил двух своих коллег по английской Премьер-лиге.

Смотрите, как Клопп выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА-2019

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