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"Барселона" не потратит зимой ни копейки: все ушло на летнего Гризманна

27 декабря, 12:20

Каталонский гранд возьмет передышку после того, как прошлым летом накупил игроков на 255 миллионов евро

Месси и Гризманн

Месси и Гризманн / Фото: Getty Images

Неожиданные новости обнародовало испанское издание Marca. "Барселона" вообще не планирует приглашать новых футболистов в январское трансферное окно. Руководство "сине-гранатовых" пришло к такому решению в связи с тем, что клуб серьезно вложился в усиление состава минувшим летом.

Как мы сообщали, именно в "Барселоне" платят высокие зарплаты в спорте – в среднем 12,3 млн долларов в год. Теперь каталонцы возьмут финансовую передышку, попытавшись слегка сэкономить. Так что ни о каком камбэке Неймара на "Камп Ноу", похоже, снова не может быть и речи.

Кого "Барселона" купила прошлым летом

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  • Гризманн "Атлетико" 120 млн евро
  • Де Йонг "Аякс" 75 млн евро
  • Нето "Валенсия" 26 млн евро
  • Фирпо "Бетис" 18 млн евро
  • Эмерсон "Атлетико Минейро" 12 млн евро
  • Кукурелья "Эйбар" 4 млн евро
  • Итого: потратили 255 млн евро

Смотрите, как "Барселона" обыгрывала в Лиге чемпионов "Интер"

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Таким образом каталонская команда, лидирующая в нынешнем чемпионате Испании и продолжающая выступление в Лиге чемпионов, планирует вторую часть сезона отыграть имеющимся составом, разве что один или два игрока уйдут зимой. В первую очередь, это Карлес Аленья, которого арендует на полгода "Бетис", а также Жан-Клер Тодибо, у которого есть несколько предложений.

Отметим, что одной из главных загадок зимнего трансфера окна является судьба Килиана Мбаппе. На него претендует "Реал". Однако "ПСЖ" пытается сохранить Мбаппе, предлагая ему зарплату в 32 млн евро в год.

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Барселона чемпионат Испании Антуан Гризманн трансферное окно

Источник: Marca

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