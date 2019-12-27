"Барселона" не потратит зимой ни копейки: все ушло на летнего Гризманна

Каталонский гранд возьмет передышку после того, как прошлым летом накупил игроков на 255 миллионов евро

Месси и Гризманн / Фото: Getty Images

Неожиданные новости обнародовало испанское издание Marca. "Барселона" вообще не планирует приглашать новых футболистов в январское трансферное окно. Руководство "сине-гранатовых" пришло к такому решению в связи с тем, что клуб серьезно вложился в усиление состава минувшим летом.

Как мы сообщали, именно в "Барселоне" платят высокие зарплаты в спорте – в среднем 12,3 млн долларов в год. Теперь каталонцы возьмут финансовую передышку, попытавшись слегка сэкономить. Так что ни о каком камбэке Неймара на "Камп Ноу", похоже, снова не может быть и речи.

Кого "Барселона" купила прошлым летом

Реклама

Гризманн "Атлетико" 120 млн евро

Де Йонг "Аякс" 75 млн евро

Нето "Валенсия" 26 млн евро

Фирпо "Бетис" 18 млн евро

Эмерсон "Атлетико Минейро" 12 млн евро

Кукурелья "Эйбар" 4 млн евро

Итого: потратили 255 млн евро

Смотрите, как "Барселона" обыгрывала в Лиге чемпионов "Интер"

Читайте также: Рынок упал: десять элитных футболистов, которые катастрофически подешевели в 2019 году

Таким образом каталонская команда, лидирующая в нынешнем чемпионате Испании и продолжающая выступление в Лиге чемпионов, планирует вторую часть сезона отыграть имеющимся составом, разве что один или два игрока уйдут зимой. В первую очередь, это Карлес Аленья, которого арендует на полгода "Бетис", а также Жан-Клер Тодибо, у которого есть несколько предложений.

Отметим, что одной из главных загадок зимнего трансфера окна является судьба Килиана Мбаппе. На него претендует "Реал". Однако "ПСЖ" пытается сохранить Мбаппе, предлагая ему зарплату в 32 млн евро в год.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама