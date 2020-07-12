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"Барселона" не позволила "Реалу" стать чемпионом на этих выходных: обзор победы над "Вальядолидом"

12 июля, 09:14

Александр Трикиша Александр Трикиша

Месси не уходиn с поля без рекорда - аргентинец отличился новым достижением

"Барселона" одержала минимальную победу над "Вальядолидом" в 36-м туре и не позволила мадридскому "Реалу" стать чемпионом Испании уже на этих выходных. Единственный гол после передачи Лионеля Месси забил Артуро Видаль уже на 15-й минуте. Этот ассист позволил Месси установить очередное личное достижение – аргентинец первым в чемпионате Испании в одном сезоне забил 20 голов и сделал 20 результативных передач.

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Более того, Месс стал только вторым игроком в XXI веке, кто сумел забить 20 голов и сделать 20 ассистов в одном сезоне. Первому это удалось сделать Тьерри Анри во составе "Арсенала" в сезоне 2002/2003, сообщает B/R Football.

"Вальядолид" – "Барселона" – 0:1
Гол: Видаль (15)

"Вальядолид": Масип, Мойяно, Оливас, Санчес, Рауль Гарсия (Начо Мартинес, 25), Сан-Эметерио, Хоакин Фернандес (Эрвиас, 46), Алькарас (Унал, 46), Кике Перес, Гвардиола (Сандро Рамирес, 61), Плано (Вальдо Рубио, 80).

"Барселона": тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле (Араухо, 57), Альба, Бускетс (Фирпо, 74), Серджи Роберто, Пуч (Ракитич, 57), Видаль, Месси, Гризманн (Суарес, 46).

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Предупреждения: Лангле (40), Алькарас (45), Кике Перес (65), Альба (78).

Каталонцы сократили отставание от "Реала" до одного очка, но у "Королевского клуба" матч против "Гранады" в запасе. В оставшихся матчах сезона "Барселона" сыграет с "Осасуной" и "Алавесом". У "Реала" впереди еще матчи с "Вильярреалом" и "Леганесом".

Смотрите, как "Барселона" играет в Лиге чемпионов

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Барселона видео голов чемпионат Испании Вальядолид

Источник: Сегодня|Спорт

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