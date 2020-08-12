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"Барселона" объявила о случае заражения коронавирусом в команде

12 августа, 14:22

Александр Трикиша Александр Трикиша

Инфицированный футболист не контактировал с теми, кто отправится на матчи Лиги чемпионов в Португалию

Испанская "Барселона" на официальном сайте сообщила, что один из девяти игроков, которые должны были сегодня начать предсезонную подготовку, сдал положительный тест на коронавирус. Сообщается, что у игрока нет симптомов, он здоров и находится на карантине у себя дома. Ранее мы писали, что два футболиста киевского "Динамо" заразились коронавирусом: все подробности.

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Имя зараженного игрока не сообщили, но известно, что это один из тех, кто вернулся в клуб из аренды: Педри, Франсишку Тринкау, Матеус Фернандес, Жан-Клер Тодибо, Мусса Ваге, Карлес Аленья, Рафинья Алькантара, Хуан Миранда и Ориоль Бускетс.

Каталонский клуб сообщил об этом в соответствующие спортивные органы и органы здравоохранения. Все игроки и персонал клуба, кто контактировали с инфицированным игроком, были отслежены для проведения соответствующих ПЦР-тестов.

Отмечается, что игрок не контактировал ни с одним из членов первой команды, которая должна завра отправиться в Португалию для участия в матчах Лиги чемпионов.

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Напомним, что накануне игрок сборной Украины заразился коронавирусом: подробности состояния и симптомы. Футболиста "Зари" отправили на двухнедельную самоизоляцию.

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Смотрите, как "Барселона" обыграла "Наполи" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Барселона чемпионат Испании коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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