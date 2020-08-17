"Барселона" определилась с новым тренером: названы имя и срок контракта

Рональд Куман покинет сборную Нидерландов и подпишет с каталонцами соглашение на два года

Новым главным тренером "Барселоны" станет Рональд Куман. Контракт испанского клуба со специалистом, который пока что возглавляет сборную Нидерландов, будет подписан на два года, сообщает Mundo Deportivo. Ранее президент каталонцев Хосеп Бартомеу заявил об отставке Кике Сетьена, последовавшей вслед за поражением 2:8 от "Баварии".

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Президент "Барселоны" уверен, что болельщики клуба с радостью примут назначение главным тренером Кумана, памятуя его успешные годы выступления за каталонцев в качестве игрока, в особенности, победный гол Рональда в финале Кубка чемпионов-1992 против "Сампдории" на "Уэмбли".

В данный момент завершаются переговоры о расторжении контракта 57-летнего Рональда Кумана с Королевским футбольным союзом Нидерландов. По данным испанских СМИ, "Барселоне" придется заплатить неустойку, но она будет несущественной.

Рональд Куман / Фото: Getty Images

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Таким образом все идет к тому, что в поединке финальной части чемпионата Европы против Украины летом 2021 года сборной Нидерландов будет руководить новый наставник.

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Как мы писали ранее, весной Куман переболел COVID-19 и перенес сердечный приступ. "Как же я испугался", – говорил тренер после операции на сердце.

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