"Барселона" отказалась от игрока, уже летевшего подписывать с ней контракт

Конголезец Седрик Бакамбу остался в Китае и отнесся к ситуации с юмором

Седрик Бакамбу

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Курьезный случай произошел с нападающим из ДР Конго Седриком Бакамбу, выступающим ныне за китайский клуб "Бейцзин Гуоань". 28-летнего игрока хотела подписать "Барселона" в связи с серьезной травмой уругвайца Луиса Суареса, который выбыл на длительный срок. Однако, не сложилось. К слову, читайте о том, что "Барселона" хочет приобрести Виллиана у "Челси".

Футболист уже вылетел в Испанию для подписания контракта с каталонцами после того, как спортивный директор "Барсы" Эрик Абидаль договорился с агентами игрока, а руководство китайской команды дало добро на трансфер. Бакамбу должен был сделать пересадку в Гонконге, куда он вылетел из Сеула, где готовился к матчу азиатской Лиги чемпионов. Но в Барселону из Гонконга он уже не полетел, так как Абидаль неожиданно сообщил ему, что "Барса" передумала приглашать его. В итоге игрок вернулся в расположение своего клуба.

Сам Бакамбу подтвердил данную информацию, пошутив над ней в твиттере:

"Эй, Transfermarkt, напиши в моей истории трансферов "Почти "Барселона", пожалуйста. Все, что ни делается, все к лучшему. Спасибо Богу за все. Увидимся в другой раз, Антуан Гризманн".

В 2015-2018 гг. Бакамбу выступал за испанский "Вильярреал".

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