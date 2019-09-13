"Барселона" отказалась от Неймара и нацелилась на трансфер чемпиона мира

Килиан Мбаппе - самый дорогой футболист мира / Фото: AFP

Каталонская "Барселона" после провальных попыток приобрести форварда Неймара у "ПСЖ" переключилась на его партнера по клубу. Ранее мы писали, что на модель, обвинявшую Неймара в изнасиловании, завели уголовное дело.

Отмечается, что руководство "Барселоны" думает над вариантом с приобретением нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе.

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Каталонцы видят во французском футболисте альтернативу форварду Неймару, по которому переговоры провалились в летнее межсезонье.

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Контракты Неймара и Мбаппе с парижанами истекают одновременно – в июне 2022 года. Покупка Килиана рассматривается как более перспективный трансфер, ведь французу в следующем году исполнится 21 год, когда Неймару – 28.

Напомним, что все лето 2019 года продолжалась сага с возможным возвращением бразильца в "Барселону", но камбек так и не состоялся. Хотя сообщалось, что ради возвращения в "Барсу" Неймар даже готов стать киприотом. Предполагалось, что бразилец получит гражданство страны Евросоюза, что должно было бы упростить его переход в каталонский клуб.

Смотрите, как Неймар забивает за "ПСЖ":

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