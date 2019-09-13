Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,83
27,22

"Барселона" отказалась от Неймара и нацелилась на трансфер чемпиона мира

13 сентября, 11:35

Каталонский клуб хочет купить Мбаппе вместо бразильца

Килиан Мбаппе - самый дорогой футболист мира

Килиан Мбаппе - самый дорогой футболист мира / Фото: AFP

Каталонская "Барселона" после провальных попыток приобрести форварда Неймара у "ПСЖ" переключилась на его партнера по клубу. Ранее мы писали, что на модель, обвинявшую Неймара в изнасиловании, завели уголовное дело.

Отмечается, что руководство "Барселоны" думает над вариантом с приобретением нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе.

Реклама

Каталонцы видят во французском футболисте альтернативу форварду Неймару, по которому переговоры провалились в летнее межсезонье.

В тренде
Влада Седан беременна от Александра Зинченко: появилось подтверждающее фото

Контракты Неймара и Мбаппе с парижанами истекают одновременно – в июне 2022 года. Покупка Килиана рассматривается как более перспективный трансфер, ведь французу в следующем году исполнится 21 год, когда Неймару – 28.

Напомним, что все лето 2019 года продолжалась сага с возможным возвращением бразильца в "Барселону", но камбек так и не состоялся. Хотя сообщалось, что ради возвращения в "Барсу" Неймар даже готов стать киприотом. Предполагалось, что бразилец получит гражданство страны Евросоюза, что должно было бы упростить его переход в каталонский клуб.

Смотрите, как Неймар забивает за "ПСЖ":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Барселона псж Неймар Килиан Мбаппе

Источник: El Mundo Deportivo

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

С Михайличенко не разговаривают: динамовцы передали свои претензии тренеру через Евтушенко
С Михайличенко не разговаривают: динамовцы передали свои претензии тренеру через ЕвтушенкоФутбол
Привет, Евро-2020! Все расклады для сборной Украины после победы над Литвой
Привет, Евро-2020! Все расклады для сборной Украины после победы над ЛитвойФутбол
Литва – Украина – 0:3: команда Шевченко в Вильнюсе преподала урок аутсайдеру группы
Литва – Украина – 0:3: команда Шевченко в Вильнюсе преподала урок аутсайдеру группыФутбол
Украина – Нигерия – 2:2: онлайн матча команды Шевченко против
Украина – Нигерия – 2:2: онлайн матча команды Шевченко против "африканских бразильцев"Футбол
Мхитарян стреляет дуплетом: обзор матча Армения – Босния в отборе на Евро-2020
Мхитарян стреляет дуплетом: обзор матча Армения – Босния в отборе на Евро-2020Футбол
"Для меня это будет как второй дебют": Коноплянка рассказал о матче с НигериейФутбол

Новости партнеров

Loading...