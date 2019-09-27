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"Барселона" отказывается платить мелочный штраф за ранние переговоры с Гризманном

27 сентября, 09:27

В клубе считают, что они ничего не нарушали

Антуан Гризманн

Антуан Гризманн / Фото: AFP

Руководство "Барселоны" подаст апелляцию на штраф в размере 300 евро, который был наложен на клуб за ранние переговоры с форвардом Антуаном Гризманном. Ранее мы писали, что "Барселона" получила смехотворный штраф за махинацию с трансфером Гризманна.

Отмечается, что каталонцы начали вести переговоры в тот момент, когда француз был связан с "Атлетико" контрактом, и "сине-гранатовые" не имели права с ним связываться.

Первые голы Гризманна за "Барселону":

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До этого сообщалось, что "Барселону" по делу Гризманна могут наказать дисквалификацией стадиона. Напомним, 18 июля "Атлетико" подал жалобу на "Барселону". "Матрасники" получили за трансфер Гризманна 120 миллионов – сумму отступных, действовавшую по его контракту начиная с первого июля.

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Отметим, что в понедельник лидер "Барселоны" Лионель был назван лучшим игроком года по версии ФИФА. Однако в среду, 25 сентября, появилась информация, что ФИФА могла подтасовать результаты в пользу Месси. Капитан сборной Никарагуа заявил, что не отдавал свой голос аргентинскому форварду "Барселоны", как это указано в официальных результатах опроса.

Смотрите, как Месси забивает за "Барселону"

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Барселона чемпионат Испании Атлетико Мадрид Гризманн

Источник: ESPN

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