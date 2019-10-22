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"Барселона" откупилась от "Атлетико" за скандальный трансфер Гризманна

22 октября, 11:37

Каталонцы получили приоритетное право выкупа пятерых футболистов "Атлетико"

Антуан Гризманн

Антуан Гризманн / Фото: Reuters

"Барселона" и "Атлетико" достигли соглашения по делу нападающего Антуана Гризманна, сообщает AS. Каталонцы согласились выплатить 15 миллионов евро в качестве компенсации за раннее начало переговоров с французом. "Матрасники" обязались не выкладывать в открытый доступ переписку агента футболиста с "Барсой". Ранее мы сообщали, что "Барселона" получила смехотворный штраф за махинацию с трансфером Гризманна.

Также "Барселона" получила приоритетное право выкупа пятерых футболистов "Атлетико", среди которых Хосе Хименес и Сауль Ньигес. Перед трансфером игрок должен дать согласие на переход, а "Атлетико" устраивает сумма.

Гризманн перешел в "Барселону" минувшим летом за 120 миллионов евро – такова была сумма отступных за француза. При этом ранее не была удовлетворена жалоба "Атлетико", который утверждал, что "Барселона" не выплатила необходимую сумму за игрока, но апелляция мадридского клуба была оставлена без удовлетворения.

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Ранее сообщалось, что "Барселону" по делу Гризманна могут наказать дисквалификацией стадиона.

Первые голы Гризманна за "Барселону":

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Барселона чемпионат Испании Атлетико Мадрид Антуан Гризманн

Источник: СЭ

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