"Барселона" — первый топ-клуб, которому грозит банкротство": вирус может свалить и каталонского гранда

Опасение по поводу финансового состояния испанского клуба выразил топ-менеджер одной из команд немецкой Бундеслиги

Пандемия коронавируса уже привела к серьезным финансовым трудностям как в целых странах, так и на отдельных предприятиях. Тяжелая ситуация сложилась и в футбольной среде. Нынешний кризис может очень серьезно повлиять на финансовое состояние каталонской "Барселоны". Такое мнение выразил топ-менеджер одной из команд немецкой Бундеслиги на заседании Ассоциации европейских клубов – ECA.

Читайте также: "Мы – не Месси": многие игроки "Барселоны" не хотят идти на понижение зарплат во время карантина

"Если произойдет что-то непредвиденное, "Барселона" — первый топ-клуб, которому грозит банкротство", — приводит слова управленца испанская ежедневная газета El Pais.

Причем этот не слишком обнадеживающий для каталонцев комментарий появился до того, как "сине-гранатовые" объявили о сокращении рабочего дня и зарплат сотрудников. "Барселона" на данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 58 очков. В 27 матчах Месси и компания одержали 18 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 5 поражений.

Отметим, что футболисты "Боруссии" отказались от части зарплаты – в Менхенгладбахе сэкономят миллион евро в месяц.

Напомним, что Испания занимает четвертое место в мире по количеству заразившихся вирусом COVID-19 – 64 059 человек, из них более 9000 уже выздоровели, а 4 858 – не сумели спасти.

Смотрите, как "Барселона" в 1/8 Лиги чемпионов сыграла вничью с "Наполи"

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама