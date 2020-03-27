Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 28,14
30,86
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Барселона" — первый топ-клуб, которому грозит банкротство": вирус может свалить и каталонского гранда

27 марта, 17:25

Елена Павлова

Опасение по поводу финансового состояния испанского клуба выразил топ-менеджер одной из команд немецкой Бундеслиги

Пандемия коронавируса уже привела к серьезным финансовым трудностям как в целых странах, так и на отдельных предприятиях. Тяжелая ситуация сложилась и в футбольной среде. Нынешний кризис может очень серьезно повлиять на финансовое состояние каталонской "Барселоны". Такое мнение выразил топ-менеджер одной из команд немецкой Бундеслиги на заседании Ассоциации европейских клубов – ECA.

Читайте также: "Мы – не Месси": многие игроки "Барселоны" не хотят идти на понижение зарплат во время карантина

"Если произойдет что-то непредвиденное, "Барселона" — первый топ-клуб, которому грозит банкротство", — приводит слова управленца испанская ежедневная газета El Pais.

Причем этот не слишком обнадеживающий для каталонцев комментарий появился до того, как "сине-гранатовые" объявили о сокращении рабочего дня и зарплат сотрудников. "Барселона" на данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 58 очков. В 27 матчах Месси и компания одержали 18 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 5 поражений.

Отметим, что футболисты "Боруссии" отказались от части зарплаты – в Менхенгладбахе сэкономят миллион евро в месяц.

В тренде
Официально: бой Ломаченко – Лопес перенесен из-за коронавируса

Напомним, что Испания занимает четвертое место в мире по количеству заразившихся вирусом COVID-19 – 64 059 человек, из них более 9000 уже выздоровели, а 4 858 – не сумели спасти.

Смотрите, как "Барселона" в 1/8 Лиги чемпионов сыграла вничью с "Наполи"

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

кризис Барселона банкротство чемпионат Испании коронавирус

Источник: El Pais

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Алиев предложил Милевскому заработать на продаже защитных масок итальянцам
Алиев предложил Милевскому заработать на продаже защитных масок итальянцамФутбол
"Планета принадлежит не только людям": тренер "Шахтера" показал, как живет в условиях коронавирусаФутбол
"Очень тяжелое положение": Шевченко рассказал о состоянии своих друзей, заразившихся коронавирусомФутбол
"Все знают, что произошло в Италии. Но в Беларуси всем все равно": экс-игрок "Барсы" – о коронавирусеФутбол
Коронавирус не помог:
Коронавирус не помог: "МанСити" не избежит отстранения от Лиги чемпионовЛига чемпионов

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...