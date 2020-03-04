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"Барселона" планирует хорошенько усилится летом: одна из главных целей – старый знакомый

4 марта, 16:27

Максим Перепелица

Каталонский клуб хочет подписать Неймара в летнее трансферное окно

"Барселона" намерена серьезно усилить состав в летнее трансферное окно. Руководство каталонского клуба хочет построить новую команду для нападающего Лионеля Месси, чтобы у него был сильный и конкурентоспособный коллектив в последние годы карьеры. Летом "сине-гранатовые" собираются пригласить центрального и правого защитников, а также нападающего, который в долгосрочной перспективе станет заменой Луису Суаресу, и вингера.

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Неймар – одна из главных целей каталонского клуба на лето. Сумма трансфера может составить 180 млн евро. У Неймара напряженные отношения со спортивным директором "ПСЖ" Леонардо, и это может заставить его форсировать трансфер летом. Напомним, что 1 марта "Барселона" проиграла "Реалу" в центральном матче 26-го тура чемпионата Испании. Безголевая серия Месси в играх с мадридским клубом достигла 430 минут

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В феврале Месси сообщил, что Неймар заинтересован в возвращении в "Барселону", цвета которой защищал с 2013 по 2017 год. В нынешнем розыгрыше чемпионата Франции бразилец сыграл в 15 встречах, став автором 13-ти мячей.

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Барселона чемпионат Испании Неймар

Источник: sport.es

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