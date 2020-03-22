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"Барселона" планирует избавиться от футболиста: он пробыл в клубе всего год

22 марта, 14:38

Максим Перепелица

Антуан Гризманн не впечатлил боссов клуба

Форвард "Барселоны" Антуан Гризманн может сменить команду в летнее трансферное окно. Как сообщает источник, руководство каталонского клуба оказалось разочаровано игрой 29-летнего игрока и намерено его продать, но не менее чем за 100 миллионов евро.

Напомним, француз пополнил состав "Барселоны" прошлым летом, перейдя из "Атлетико" за 120 миллионов евро. В текущем сезоне Гризманн провел 37 матчей за каталонцев, забил 14 голов и отдал 4 результативных паса.

Напомним, ранее мы рассказывали, что у легенды "Барселоны" Роналдиньо было заблокировано 57 объектов недвижимости в Бразилии из-за долга по штрафу, который его обязала выплатить прокуратура родной страны. Футболист должен был заплатить 2,3 млн евро за нанесение экологического ущерба при строительстве недвижимости в Порту-Алегри.

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Также мы рассказывали, что Неймар все еще хочет вернуться в "Барселону" – игрок нашел особые "рычаги давления". Бразильский игрок готов давить на руководство "ПСЖ" ради возвращения в Испанию.

Смотрите, как лидер клуба Лионель Месси забивает за "Барселону":

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Барселона чемпионат Испании Антуан Гризманн

Источник: sport.es

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