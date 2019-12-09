"Барселона" планирует продолжить тренерскую чехарду по окончании этого сезона

Эрнесто Вальверде не задержится в клубе до конца контракта

Эрнесто Вальверде / Фото: AFP

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Президент "Барселоны" Хозеп Бартомеу высказался о будущем главного тренера команды Эрнесто Вальверде.

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Эрнесто Вальверде / Фото: AFP

"У него контракт до 2021 года, но есть опция, по которой весной 2020-го соглашение можно расторгнуть. По такой схеме мы работаем со всеми тренерами. Что касается его контракта, то решение примет либо он, либо мы. Решение, в свою очередь, зависит от многих факторов. Райкард работал у нас пять лет, Гвардиола – четыре, Луис Энрике – три", – сказал Бартомеу.

Напомним, что Вальверде возглавил "Барселону" в мае 2017-го года.

Напомним, ранее Лионель Месси откровенно рассказал о своем уходе из футбола. "Я знаю, сколько мне лет. Это особенный момент, потому что приближается мой уход из футбола, а это тяжело", – признался 32-летний аргентинец.

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