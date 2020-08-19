"Барселона" подписала с Куманом 2-летний контракт и представила его эффектным видео

Знаменитый нидерландец вернулся в каталонский клуб, которому своим голом 28 лет назад помог выиграть Кубок чемпионов

Рональд Куман официально назначен на пост главного тренера "Барселоны". 57-летний специалист подписал контракт с каталонским клубом до лета 2022 года, сменив на посту наставника "блаугранас" Кике Сетьена, уволенного после сокрушительного поражения "Барселоны" от "Баварии" со счетом 2:8 в четвертьфинале Лиги чемпионов.

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При этом Рональд Куман покидает сборную Нидерландов, у руля которой должен был бы летом 2021 года встретиться с национальной командой Украины в финальной части чемпионата Европы. Ожидается, что в качестве неустойки "Барселона" заплатит Федерации футбола Нидерландов 4-5 млн евро.

Отметим, что в качестве игрока Куман защищал цвета "Барселоны" с 1989 по 1995 год. Он четыре раза выиграл с клубом чемпионат Испании, трижды – Суперкубок страны, по разу брал Суперкубок УЕФА, Кубок Испании и главный трофей – Кубок европейских чемпионов-1992, забив тогда в финале на "Уэмбли" со штрафного единственный мяч в ворота "Сампдории".

Кстати, Рональд Куман уже работал в "Барселоне" в роли помощника тренера, прежде чем в 2000 году приступил к самостоятельной тренерской карьере в "Витессе".

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Как мы писали ранее, весной Куман переболел COVID-19 и перенес сердечный приступ. "Как же я испугался", – говорил Рональд после операции на сердце.

Также мы рассказывали, что еще перед назначением тренером "Барселоны" Кумана пригрозили уволить. Виктор Фонт, имеющий высокие шансы стать президентом "Барсы" в 2021 году, намерен сразу же заменить нидерландца на Хави.

Смотрите, как "Барселона" проиграла "Баварии" 2:8

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