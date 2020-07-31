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"Барселона" показала новую форму из пластиковых бутылок

31 июля, 12:34

Александр Трикиша Александр Трикиша

Каталонцы в третий раз в истории будут играть в черном комплекте формы

Барселона представила новый комплект выездной формы на сезон 2020/2021 годов. Гостевой комплект выполнен в черном цвете с золотыми вставками. Черный комплект формы "Барселона" получила в третий раз в истории – в 2011/12 году это была гостевая форма, а в сезоне 2013/14 годов черные цвета имел третий комплект.

"Цвета внутри" – это лозунг, выбранный "Барселоной" для нового комплекта для гостевого комплекта 2020/21 года, который в этом году выполнен в черном цвете с золотыми деталями. Клуб выбрал это "отсутствие цвета", чтобы показать, что сердце фанатов "Барселоны" – сине-гранатовое, независимо от того, что снаружи", – описывают новый комплект формы на официальном сайте клуба.

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Для создания комплекта формы использовался 100% переработанный полиэстер, полученный при переработке пластиковых бутылок, расплавленных для создания тонкой нити. Этот материал обеспечивает лучшую производительность и снижает воздействие на окружающую среду.

Кстати, ранее была названа нейтральная страна для матча Лиги чемпионов "Барселона" – "Наполи". Из-за сложной ситуации с коронавирусом в Каталонии ответную игру 1/8 ЛЧ готовятся перенести в Португалию.

Смотрите, как "Барселона" играла с "Наполи" в первом матче:

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