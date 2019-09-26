"Барселона" получила смехотворный штраф за махинацию с трансфером Гризманна

Каталонский клуб не доплатил "Атлетико" за французского футболиста 80 миллионов евро

Антуан Гризманн / Фото: AFP

"Барселону" признали виновной в нарушении нарушениями при переговорах по переходу нападающего Антуана Гризманна из мадридского "Атлетико" в минувшее летнее трансферное окно и оштрафована на 300 евро. Как сообщает Mundo Deportivo, клуб наказан за ранее начало переговоров с 28-летним футболистом. На тот момент француз был связан с "Атлетико" контрактом, и сине-гранатовые не имели права с ним связываться. При этом в заявлении комитета говорится, что федерация футбола Испании осознает, что сумма штрафа носит символический характер.

Первые голы Гризманна за "Барселону":

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Ранее сообщалось, что "Барселону" по делу Гризманна могут наказать дисквалификацией стадиона.

Напомним, 18 июля "Атлетико" подал жалобу на "Барселону". "Матрасники" получили за трансфер Гризманна 120 млн евро – сумму отступных, действовавшую по его контракту начиная с 1 июля. Мадридский клуб же настаивал на выплате 200 млн евро, являвшихся клаусулой до июля. По словам руководителей "Атлетико", у них имелись доказательства того, что футболист подписал соглашение с сине-гранатовыми в марте. Однако позднее мадридский клуб отозвал жалобу.

Интересно, что, по информации ESPN, Руководство "Барселоны" планирует подать апелляцию на штраф. Как мы сообщали ранее, за пять лет в каталонском клубе Гризманн заработает 105 миллионов евро.

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