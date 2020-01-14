"Барселона" после увольнения Вальверде назначила фаната шахмат, который обожает тотальный контроль

Кике Сетьен / Фото: Twitter

Испанская "Барселона" назначила на пост главного тренера 61-летнего испанского специалиста Кике Сетьена. Об этом информирует официальный сайт каталонского клуба. Ранее мы рассказывали, что "Барселона" уволила тренера, не дождавшись лета.

Контракт с новым главным тренером подписан до 30 июня 2022 года. Презентация и пресс-конференция специалиста состоится сегодня, 14 января.

Последним клубом Сетьена был "Бетис". Под его руководством клуб занял шестое место в чемпионате Испании в сезоне-2017/2018, а в сезоне-2018/2019 дошел до полуфинала Кубка страны. Испанский наставник работал также с "Расингом", "Поли Эхидо", сборной Экваториальной Гвинеи, "Логроньесом", "Луго" и "Лас-Пальмасом".

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Его тренерскую философию определила игра за "Расинг" против "Барселоны" Кройффа. В том матче он просто бегал за мячом 90 минут. Также наставник обожает, когда его команда контролирует мяч. Сетьен – фанат шахмат. Он сыграл против Карякина, Крамника и Каспарова.

Напомним, на днях "Барселона" проиграла "Атлетико"в полуфинале Суперкубка Испании со счетом 2:3, пропустив решающие два мяча на последних минутах поединка, проходившего в аравийской Джидде.

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