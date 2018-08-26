"Барселона" пожаловалась на качество поля в матче с "Вальядолидом"
Футболистам каталонского клуба не понравился газон в выездном матче второго тура Примеры
"Барселона" подаст жалобу в Футбольную лигу Испании (LFP) из-за состояния поля в гостевом матче чемпионата Испании с "Вальядолидом", сообщает Marca. "Барселона" в субботу на выезде победила "Вальядолид" со счетом 1:0 в матче второго тура чемпионата Испании.
После матча игроки каталонского клуба раскритиковали поле на стадионе, где проходила игра. А глава Футбольной лиги Испании Хавьер Тебас сообщил, что будет проведено расследование из-за состояния поля в Вальядолиде.
"Это были не подходящие условия для футбольного матча", – заявил Тебас.
Отметим, что в первом туре чемпионата Испании "Барселона" оставила в запасе игроков на сумму почти в 300 миллионов евро. Каталонский клуб обновил свой рекорд по стоимости футболистов, которые начали матч на скамейке для запасных.
Напомним, что ранее матч за Суперкубок Испании "Барселона" – "Севилья" прошел в Марокко.
А в следующем году каталонское дерби впервые в истории пройдет на территории США. Матч "Жирона" – "Барселона" станет первым поединком Примеры, проведенным на другом континенте.
Вы сейчас просматриваете новость ""Барселона" пожаловалась на качество поля в матче с "Вальядолидом"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"