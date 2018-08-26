"Барселона" пожаловалась на качество поля в матче с "Вальядолидом"

Сегодня, 12:42

Футболистам каталонского клуба не понравился газон в выездном матче второго тура Примеры

&quot;Вальядолид&quot; - &quot;Барселона&quot;. Фото AFP
"Вальядолид" - "Барселона". Фото AFP

"Барселона" подаст жалобу в Футбольную лигу Испании (LFP) из-за состояния поля в гостевом матче чемпионата Испании с "Вальядолидом", сообщает Marca. "Барселона" в субботу на выезде победила "Вальядолид" со счетом 1:0 в матче второго тура чемпионата Испании

После матча игроки каталонского клуба раскритиковали поле на стадионе, где проходила игра. А глава Футбольной лиги Испании Хавьер Тебас сообщил, что будет проведено расследование из-за состояния поля в Вальядолиде.

"Это были не подходящие условия для футбольного матча", – заявил Тебас.

Отметим, что в первом туре чемпионата Испании "Барселона" оставила в запасе игроков на сумму почти в 300 миллионов евро. Каталонский клуб обновил свой рекорд по стоимости футболистов, которые начали матч на скамейке для запасных.

Напомним, что ранее матч за Суперкубок Испании "Барселона" – "Севилья" прошел в Марокко.

А в следующем году каталонское дерби впервые в истории пройдет на территории США. Матч "Жирона" – "Барселона" станет первым поединком Примеры, проведенным на другом континенте.
Барселона, чемпионат Испании, Вальядолид

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Источники:

Marca, РСпорт

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