"Барселона" пожелала выздоровления нападающему "Ливерпуля" Салаху
В Twitter под записью о травме игрока "Ливерпуля" Мохамеда Салаха появился комментарий от аккаунта "Барселоны"
"Барселона" пожелала скорейшего выздоровления форварду "Ливерпуля" Мохамеду Салаху. Сегодня стало известно, что египетский футболист не сможет принять участие в завтрашнем матче 1/2 финала Лиги чемпионов из-за травмы. В первой игре "Барселона" разгромила "Ливерпуль" со счетом 3:0. Ответная игра пройдет во вторник, 7 мая. Начало – в 22:00 по киевскому времени. Мы проведем онлайн матча "Ливерпуль" – "Барселона" с яркими фото со стадиона и видео повторами голов.
"Игры такого уровня предназначены для игроков мирового класса. Скорейшего выздоровления", – говорится в сообщении пресс-службы "Барселоны" под новостью о травме Салаха.
Games like these are for world-class players.— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 6, 2019
Get well soon!
Напомним, что первый матч полуфинала Лиги чемпионов "Барселона" – "Ливерпуль" завершился со счетом – 3:0 в пользу каталонцев. Ответная встреча состоится 7 мая на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле.
Отметим, что ответный матч "Ливерпуль" – "Барселона" доверили скандальному арбитру. Встречу мерсисайдцев с каталонской командой обслужит смешанная бригада арбитров из Турции, Германии и Португалии во главе с Джюнейтом Чакыром .
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