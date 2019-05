"Барселона" пожелала выздоровления нападающему "Ливерпуля" Салаху

"Барселона" пожелала скорейшего выздоровления форварду "Ливерпуля" Мохамеду Салаху. Сегодня стало известно, что египетский футболист не сможет принять участие в завтрашнем матче 1/2 финала Лиги чемпионов из-за травмы. В первой игре "Барселона" разгромила "Ливерпуль" со счетом 3:0. Ответная игра пройдет во вторник, 7 мая. Начало – в 22:00 по киевскому времени. Мы проведем онлайн матча "Ливерпуль" – "Барселона" с яркими фото со стадиона и видео повторами голов.

Games like these are for world-class players.

Get well soon!