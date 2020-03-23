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"Барселона" предложила двух игроков и 70 млн евро за игрока "Интера", но "осталась с носом"

23 марта, 12:24

Максим Перепелица

Итальянский клуб отказался продавать Лаутаро Мартинеса, несмотря на щедрое предложение от каталонского клуба

"Барселона" намерена приобрести по окончании сезона форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса. Каталонцы предложили за 22-летнего аргентинца 70 млн евро, а также хавбека Артуро Видаля и защитника Нелсона Семеду. Однако миланский клуб ответил отказом, сообщает журналист Николо Скира.

"Барселона" хочет подписать Лаутаро Мартинеса летом, он — первоочередная цель президента клуба, Хосепа Бартомеу. "Интер" отклонил первое предложение каталонцев по форварду, "сине-гранатовые" предлагали 70 миллионов евро, Артуро Видаля и Нельсона Семеду. Также, "Барселона" готова платить Мартинесу 10 миллионов евро в год. "Интер" хочет получить за аргентинца 111 миллионов евро", – написал у себя в Twitter Скира.

На счету 22-летнего Мартинеса 16 голов и 4 результативных передачи в 31 матче за "Интер" в сезоне-2019/20.

Также мы рассказывали, что Неймар все еще хочет вернуться в "Барселону" – игрок нашел особые "рычаги давления". Бразильский игрок готов давить на руководство "ПСЖ" ради возвращения в Испанию.

Смотрите, как лидер клуба Лионель Месси забивает за "Барселону":

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Барселона Интер Италия Лаутаро Мартинес

Источник: Сегодня|Спорт

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