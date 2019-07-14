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"Барселона" представила своего новичка за 800 миллионов евро

14 июля, 21:09

Гризманн выбрал футболку с номером 17 и с нетерпением ждет своей первой тренировки с Месси

Антуан Гризманн с номером 17 и боссом "Барсы" Бартомеу
Антуан Гризманн с номером 17 и боссом "Барсы" Бартомеу. Фото: AFP

"Барселона" провела презентацию новичка команды французского нападающего Антуана Гризманна, который перешел из "Атлетико". После подписания контракта с сине-гранатовыми 28-летнему нападающему была вручена футболка команды с номером 17 на спине. Напомним, что "Барселона" выкупила француза у "матрасников" за 120 млн евро. Гризманн заключил с каталонским клубом контракт на пять лет, сумма отступных по условиям соглашения составляет 800 миллионов евро.

"Я невероятно рад, что буду играть с Месси в одной команде, – заявил на презентации Антуан Гризманн. – Хочу поскорее узнать, как он работает в ежедневном режиме на тренировках. Это отличный клуб, и я уже не дождусь, когда смогу начать работать с моими новыми партнерами по команде и главным тренером. Я получаю удовольствие от пребывания в клубе. Надеюсь, что смогу принести много радости болельщикам клуба и буду наслаждаться вместе с ними победами".

Как мы писали ранее, стало известно, сколько нужно денег, чтобы за секунду купить всю "Барселону". Отступные за весь основной состав каталонского гранда превысили 5 миллиардов евро. Самый дорогой – Гризманн.

Однако историю с переходом Антуана в "Барсу" оконченной называть еще рано. Как известно, в "Атлетико" уверены, что каталонцы недоплатили за Гризманна. "Матрасники" требуют от "Барсы" еще 80 млн евро на том основании, что футболист якобы договорился с каталонцами до 1 июля, когда сумму отступных за него еще составляла 200 миллионов евро.

Смотрите, как Гризманн забивал на ЧМ-2018

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Тег Барселона, чемпионат Испании, Антуан Гризманн

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Сегодня|Спорт

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