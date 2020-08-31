"Барселона" придумала, как наказать Месси за неявку

За каждый день отсутствия в тренировочном лагере каталонцев Лионель будет терять по 110 тысяч евро

В "Барселоне" определились с наказанием для Лионеля Месси, который не явился на медосмотр перед началом сборов каталонского клуба. "Блаугранас" будут вычитать из зарплаты аргентинца деньги за каждый день его отсутствия в лагере команды, сообщает инсайдер Танкреди Палмери у себя в Twitter.

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Таким образом 33-летний аргентинец уже недосчитался 110 тысяч евро – именно столько, по данным Танкреди Палмери, составляет суточный заработок Лионеля Месси в "Барселоне".

Лионель Месси / Фото: Reuters

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Как сообщалось ранее, самая сексапильная фанатка Месси заявила, что уже болеет за "МанСити". "Мисс Бум Бум" Сьюзи Кортес поддерживает решение Лионеля покинуть "Барселону", считая, что там к нему "относятся как к мусору".

Также мы рассказывали, что шейхи заплатят Месси 500 миллионов евро чистыми – 50 млн евро за каждый из пяти следующих сезонов. Плюс бонус в 250 млн – за переезд в "Нью-Йорк Сити", у которого те же владельцы, что и у "МанСити".

Между тем испанская Ла Лига настаивает, что контракт Месси с "Барселоной" остается в силе. Таким образом он не может покинуть каталонскую команду досрочно в статусе свободного агента. Желающий приобрести Лионеля должен будет выплатить "Барселоне" 700 миллионов евро, если только не получится сбить цену.

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