"Барселона" придумала, как сделать Месси приятное завершение карьеры

Каталонцы купят для Лео четырех партнеров, которые сделают комфортными его последние годы в качестве игрока

"Барселона" планирует приобрести сразу четырех футболистов в летнее трансферное окно, утверждает испанское издание Sport.es. По данным источника, цель руководства каталонского клуба – обеспечить лидера команды 32-летнего Лионеля Месси сильными партнерами в последние годы своей карьеры.

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Главными трансферными целями "Барселоны" являются два защитника и два нападающих. Также не исключен вариант с приобретением полузащитника.

Лионель Месси / Фото: Reuters Реклама

Напомним, в последнем туре чемпионата Испании "Реал" обыграл "Барселону" 2:0, а Месси получил "горчичник".После этого поражения каталонцы опустились на второе место Примеры, позволив на одно очко опередить себя "Королевскому клубу".

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При этом Лионелю после 0:2 от "Реала" довелось услышать в свой адрес новую порцию критики. "В больших матчах Месси не видно – выглядит как бывший футболист", – такое заявление по следам Эль-Класико сделал экс-вратарь сборной Аргентины Уго Гатти.

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