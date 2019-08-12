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"Барселона" приостановила переговоры по Неймару

Сегодня, 18:09

Каталонский клуб недоволен процессом переговоров с "ПСЖ"

Неймар

Неймар / Фото: AFP

"Барселона" недовольна ходом переговоров с "Пари Сен-Жермен" по трансферу бразильского форварда Неймара и решила приостановить их.  По информации источника, несмотря на готовность "ПСЖ" отпустить Неймара в другой клуб этим летом, руководство каталонского клуба недовольно жесткой манерой ведения переговоров со стороны парижан.

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Источник также утверждает, что "Барселона" не станет включать в сделку защитника Нелсона Семеду, так как "ПСЖ" недостаточно высоко оценил португальца.

Ранее главный тренер парижского клуба Томас Тухель подтвердил, что "ПСЖ" вел переговоры об уходе 27-летнего Неймара из клуба. Отметим, что в услугах бразильского форварда также был заинтересован "Реал", однако французский клуб отклонил предложение мадридцев в размере 85 миллионов фунтов стерлингов. "ПСЖ" также отказался обменивать валлийца Гарета Бэйла на Неймара.

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Напомним, Неймар пропустил матч первого тура чемпионата Франции с "Нимом" (3:0) из-за непопадания в заявку на матч. Тухель объяснил это тем, что бразилец продолжает восстановление от травмы. После форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе отметил, что клубу будет непросто без Неймара. Также мы писали, что болельщики "ПСЖ" требуют, чтобы Неймар свалил из клуба.

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Барселона псж Неймар

Источник: Sportbox

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