Барселона против басков, дерби Манчестера и смотр соперника "Шахтера": анонс футбольного уикенда

"Вольфсбург" – РБ "Лейпциг"

Бундеслига, суббота, 7 марта, 16:30, ТВ: "Футбол 3"

Знакомимся с ближайшим соперником донецкого "Шахтера" в плей-офф раунде Лиги Европы. В гости к "Вольфсбургу" приедет вторая команда Бундеслиги, которая претендует на чемпионство и которой на следующей неделе предстоит ответный матч Лиги чемпионов против "Тоттенхэма".

Дела "волков" после четырех матчей без побед в чемпионате в декабре и январе с недавних пор наладились. Теперь у команды Оливера Гласнера актуальна серия из семи матчей без поражений. В этот период они несколько улучшили свое турнирное положение, поднявшись на седьмое место, и приблизились к зоне еврокубков на расстояние одного очка, а также прошли "Мальме" в ЛЕ. Из негативного – потери на неопределенный период основного левого защитника Жерома Руссильона и капитана команды Жозуа Гилавоги, тогда как для правого оборонца Виллиама сезон уже завершен из-за разрыва крестообразной связки колена. Новичок Марин Понграчич отбыл трехматчевую дисквалификацию и готов сыграть в основе. Актуальный вопрос, какую стратегию изберет тренер Гласнер, учитывая сложность соперника и скорую встречу с "Шахтером"?

"РБ Лейпциг" не проигрывает пять матчей кряду и в этот же период минимально обыграл на выезде "Тоттенхэм" Жозе Моуриньо, однако в предыдущем туре "быки" потеряли очки с "Байером" (1:1). Юлиан Нагельсманн по-прежнему не рассчитывает на травмированных Ибрахима Конате и Вилли Орбана, а возвращение Кевина Кампля ожидается со дня на день.

ПРОГНОЗ. Мне кажется, стоит ожидать достаточно осторожного и не слишком результативного матча, потому что обе команды постараются действовать в режиме энергосбережения перед еврокубковой неделей. Кто отойдет от мыслей о недалеком будущем и выложится больше – тот, возможно, и победит.

"Вольфсбург" готовится к матчу со второй командой Бундеслиги / Фото: Twitter

"Барселона" – "Реал Сосьедад"

Примера, суббота, 7 марта, 19:30, ТВ: "Футбол 2"

Ситуация каталонцев после смены тренера не улучшилась. Прогресса при Кике Сетьене нет, стабильности тоже. На прошлой неделе "Барса" сыграла вничью с "Наполи" в ЛЧ и проиграла Эль-Класико, пропустив "Реал" на первое место Примеры. Правда, на "Камп Ноу" они не проигрывают в чемпионате с 11 ноября 2018 года – 25 игр кряду, а в пяти последних обязательно побеждают. В лазарете остаются Сержи Роберто, Луис Суарес и Усман Дембеле.

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К ним приедет непростой соперник. У "Реал Сосьедад" своя серия из шести победных матчей. В этот период они вышли в финал Копа дель Рей, впервые за 32 года. Их первая встреча с "Барселоной" в этом сезоне завершилось ничьей (2:2), а последний визит на "Камп Ноу" – победой "блаугранас" (2:1).

ПРОГНОЗ. Нас ждет яркий матч – каталонцам нужно реабилитироваться за поражение и вернуться в гонку за чемпионство, а баски просто набрали хорошую форму. Минимум три гола в разные ворота мы однозначно увидим.

Лионель Месси / Фото: Getty Images

"Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити"

Премьер-лига, воскресенье, 8 марта, 18:30. ТВ: Setanta Sports Ukraine

Манчестер – "красный" или "голубой"? В ближайший уик-энд снова этот извечный спор будет актуальным. "МЮ" имеет реальные шансы вернуться в зону Лиги чемпионов, отставая от нужной позиции лишь на три очка. В декабре они уже обыгрывали "горожан", к тому же на их поле.

У "Сити" крайне напряженный календарь, когда они менее чем за месяц проведут восемь матчей во всех турнирах, в том числе два против "Реала" в Лиге чемпионов. В Англии они отстают от "Ливерпуля" на 22 очка, имея игру в запасе, и мало верят в свои чемпионские шансы.

В лазарете "МЮ" – Рэшфорд, "МанСити" – Де Брюйне, и для обеих команд это существенные потери. Однако статус дерби гарантирует нам напряженную борьбу.

ПРОГНОЗ. Осмелюсь предположить, что "красным дьяволам" победа в этой игре важнее и нужнее, и если ранее со стороны "горожан" это компенсировалось более классной игрой, то сейчас, возможно, настрой немного не тот, поэтому не удивлюсь, если Сульшер во второй раз за сезон обыграет Гвардиолу в Премьер-лиге.

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"Манчестер Сити" vs "МЮ" / Фото: Reuters

"Ювентус" – "Интер"

Серия А, воскресенье, 8 марта, 21:40, ТВ: "Футбол 3"

Этот матч должен был состояться раньше, но был перенесен из-за вспышки коронавируса. Среди недели его решили все же провести в это воскресенье. Но, как и другие поединки чемпионата Италии минимум до апреля, он пройдет без зрителей. Дерби всея Италии в этот раз – поединок прямых конкурентов за чемпионство. Пока что туринцы опережают соперников на 6 очков. Отметим, что обе команды пребывают не в лучшей форме – "Юве" в последних семи матчах умудрились трижды проиграть и раз сыграть вничью. "Интер" проиграл два матча из пяти. Плюс для Маурицио Сарри – практически пустой лазарет, все ранее травмированные, за исключением Мериха Демирала, готовы сыграть. А у "черно-синих" есть кадровые проблемы – в первую очередь это отсутствие основного вратаря и лидера Самира Хандановича. Также вне игры Гальярдини, Сенси и Асамоа.

ПРОГНОЗ. Скорее всего, матч фееричным не будет, команды будут действовать осторожно и, если мы и увидим голы, то, думаю, не больше двух.

"Ювентус" примет "Интер" при пустых трибунах / Фото: Twitter

"Бетис" – "Реал" Мадрид

Примера, воскресенье, 8 марта, 22:00, ТВ: "Футбол 2"

Всю неделю обновлял страницы испанских изданий, ожидая увидеть информацию про отставку Руби с должности энтренадора "Бетиса". Но – нет, несмотря на серию из семи матчей без побед, четыре из которых были проиграны, руководство клуба сохраняет спокойствие и доверие к главному тренеру. Хотя при таком кадровом потенциале "зелено-белые" явно должны бороться за Лигу Европы, а они уже скатились на 14-е место и зона вылета для них ближе, чем еврокубковая. В лазарете "Бетиса" Вильям Карвалью, Лайнес и Хуанми.

"Реал" за последние три недели умудрился сыграть вничью с "Сельтой" (2:2), проиграть "Леванте" (0:1) и "МанСити" (1:2) в ЛЧ, зато команда Зидана обыграла "Барселону".

ПРОГНОЗ. Ввиду большой вероятности вылета "сливочных" из Лиги чемпионов, борьба за чемпионство в Примере становится их приоритетной задачей, поэтому "Бетис" они обязаны побеждать уверенно. Не поучаствует в этом матче из-за травмы Эден Азар. Но и без него, думаю, мадридцы отгрузят в ворота соперника два-три гола.

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