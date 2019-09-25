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"Барселона" против "Реала": названо точное время первой битвы титанов в этом сезоне

25 сентября, 20:20

Для поединка грандов мирового футбола выбрали субботу, 26 октября. Игра пройдет на поле каталонцев

Лео Месси vs Лука Модрич

Лео Месси vs Лука Модрич / Фото: AFP

Руководство испанской Ла Лиги утвердило даты и время проведения матчей десятого тура чемпионата Испании. Центральным поединком тура станет первое в сезоне Эль-Классико с участием "Барселоны" и "Реала". Поединок состоится на "Камп Ноу". Матч назначен на 26 октября, субботу. Время начала поединка – 14:00 по киевскому времени.

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На данный момент "Барселона", после шести сыгранных матчей, занимает четвертое место в турнирной таблице Примеры, имея в своем активе 10 очков. В свою очередь, мадридский "Реал" после пяти сыгранных матчей имеет 11 набранных пунктов и делит первую строчку с "Гранадой" и "Атлетиком" из Бильбао.

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Турнирная таблица чемпионата Испании

МКлубИВНПМячиОчки
1ГРАНАДА632112-611
2АТЛЕТИК53206-111
3РЕАЛ МАДРИД532010-611
4БАРСЕЛОНА631214-1010
5РЕАЛ СОСЬЕДАД53117-410
6СЕВИЛЬЯ53115-210
7АТЛЕТИКО53115-410
8ВИЛЬЯРРЕАЛ622213-108
9БЕТИС62229-108
10ОСАСУНА51404-37
11ЛЕВАНТЕ62137-87
12ХЕТАФЕ51317-66
13ВАЛЬЯДОЛИД61325-86
14ВАЛЕНСИЯ51226-85
15АЛАВЕС51222-45
16СЕЛЬТА51223-65
17МАЛЬОРКА51134-84
18ЭСПАНЬОЛ51133-94
19ЭЙБАР50234-72
20ЛЕГАНЕС50142-81

Напомним, накануне "Барселона" вновь потеряла Месси. По ходу первого тайма игры с "Вильярреалом" аргентинцу потребовалась помощь медиков, а в перерыве он был заменен. Лионель пройдет медосмотр, который точно определит степень повреждения и сроки восстановления.

Также мы писали, что Европу кинули: ФИФА назвала лучшим футболистом года неудачника-аргентинца. Месси, вылетев в полуфиналах Лиги чемпионов и Кубка Америки, тем не менее опередил ван Дейка, который выиграл с "Ливерпулем" и Лигу чемпионов и Суперкубок Европы.

Смотрите, как Месси забивает за "Барселону"

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Барселона чемпионат Испании Реал Мадрид

Источник: Football.ua

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