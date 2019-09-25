"Барселона" против "Реала": названо точное время первой битвы титанов в этом сезоне

Руководство испанской Ла Лиги утвердило даты и время проведения матчей десятого тура чемпионата Испании. Центральным поединком тура станет первое в сезоне Эль-Классико с участием "Барселоны" и "Реала". Поединок состоится на "Камп Ноу". Матч назначен на 26 октября, субботу. Время начала поединка – 14:00 по киевскому времени.
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На данный момент "Барселона", после шести сыгранных матчей, занимает четвертое место в турнирной таблице Примеры, имея в своем активе 10 очков. В свою очередь, мадридский "Реал" после пяти сыгранных матчей имеет 11 набранных пунктов и делит первую строчку с "Гранадой" и "Атлетиком" из Бильбао.
Смотрите, как "Реал" на выходных обыграл "Севилью"
Смотрите, как "Барселона" накануне обыграла "Вильярреал"
Турнирная таблица чемпионата Испании
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ГРАНАДА
|6
|3
|2
|1
|12-6
|11
|2
|АТЛЕТИК
|5
|3
|2
|0
|6-1
|11
|3
|РЕАЛ МАДРИД
|5
|3
|2
|0
|10-6
|11
|4
|БАРСЕЛОНА
|6
|3
|1
|2
|14-10
|10
|5
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|5
|3
|1
|1
|7-4
|10
|6
|СЕВИЛЬЯ
|5
|3
|1
|1
|5-2
|10
|7
|АТЛЕТИКО
|5
|3
|1
|1
|5-4
|10
|8
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|6
|2
|2
|2
|13-10
|8
|9
|БЕТИС
|6
|2
|2
|2
|9-10
|8
|10
|ОСАСУНА
|5
|1
|4
|0
|4-3
|7
|11
|ЛЕВАНТЕ
|6
|2
|1
|3
|7-8
|7
|12
|ХЕТАФЕ
|5
|1
|3
|1
|7-6
|6
|13
|ВАЛЬЯДОЛИД
|6
|1
|3
|2
|5-8
|6
|14
|ВАЛЕНСИЯ
|5
|1
|2
|2
|6-8
|5
|15
|АЛАВЕС
|5
|1
|2
|2
|2-4
|5
|16
|СЕЛЬТА
|5
|1
|2
|2
|3-6
|5
|17
|МАЛЬОРКА
|5
|1
|1
|3
|4-8
|4
|18
|ЭСПАНЬОЛ
|5
|1
|1
|3
|3-9
|4
|19
|ЭЙБАР
|5
|0
|2
|3
|4-7
|2
|20
|ЛЕГАНЕС
|5
|0
|1
|4
|2-8
|1
Напомним, накануне "Барселона" вновь потеряла Месси. По ходу первого тайма игры с "Вильярреалом" аргентинцу потребовалась помощь медиков, а в перерыве он был заменен. Лионель пройдет медосмотр, который точно определит степень повреждения и сроки восстановления.
Также мы писали, что Европу кинули: ФИФА назвала лучшим футболистом года неудачника-аргентинца. Месси, вылетев в полуфиналах Лиги чемпионов и Кубка Америки, тем не менее опередил ван Дейка, который выиграл с "Ливерпулем" и Лигу чемпионов и Суперкубок Европы.
Смотрите, как Месси забивает за "Барселону"
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