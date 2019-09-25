"Барселона" против "Реала": названо точное время первой битвы титанов в этом сезоне

Лео Месси vs Лука Модрич / Фото: AFP

Руководство испанской Ла Лиги утвердило даты и время проведения матчей десятого тура чемпионата Испании. Центральным поединком тура станет первое в сезоне Эль-Классико с участием "Барселоны" и "Реала". Поединок состоится на "Камп Ноу". Матч назначен на 26 октября, субботу. Время начала поединка – 14:00 по киевскому времени.

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На данный момент "Барселона", после шести сыгранных матчей, занимает четвертое место в турнирной таблице Примеры, имея в своем активе 10 очков. В свою очередь, мадридский "Реал" после пяти сыгранных матчей имеет 11 набранных пунктов и делит первую строчку с "Гранадой" и "Атлетиком" из Бильбао.

Смотрите, как "Реал" на выходных обыграл "Севилью"

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Смотрите, как "Барселона" накануне обыграла "Вильярреал"

Турнирная таблица чемпионата Испании

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ГРАНАДА 6 3 2 1 12-6 11 2 АТЛЕТИК 5 3 2 0 6-1 11 3 РЕАЛ МАДРИД 5 3 2 0 10-6 11 4 БАРСЕЛОНА 6 3 1 2 14-10 10 5 РЕАЛ СОСЬЕДАД 5 3 1 1 7-4 10 6 СЕВИЛЬЯ 5 3 1 1 5-2 10 7 АТЛЕТИКО 5 3 1 1 5-4 10 8 ВИЛЬЯРРЕАЛ 6 2 2 2 13-10 8 9 БЕТИС 6 2 2 2 9-10 8 10 ОСАСУНА 5 1 4 0 4-3 7 11 ЛЕВАНТЕ 6 2 1 3 7-8 7 12 ХЕТАФЕ 5 1 3 1 7-6 6 13 ВАЛЬЯДОЛИД 6 1 3 2 5-8 6 14 ВАЛЕНСИЯ 5 1 2 2 6-8 5 15 АЛАВЕС 5 1 2 2 2-4 5 16 СЕЛЬТА 5 1 2 2 3-6 5 17 МАЛЬОРКА 5 1 1 3 4-8 4 18 ЭСПАНЬОЛ 5 1 1 3 3-9 4 19 ЭЙБАР 5 0 2 3 4-7 2 20 ЛЕГАНЕС 5 0 1 4 2-8 1

Напомним, накануне "Барселона" вновь потеряла Месси. По ходу первого тайма игры с "Вильярреалом" аргентинцу потребовалась помощь медиков, а в перерыве он был заменен. Лионель пройдет медосмотр, который точно определит степень повреждения и сроки восстановления.

Также мы писали, что Европу кинули: ФИФА назвала лучшим футболистом года неудачника-аргентинца. Месси, вылетев в полуфиналах Лиги чемпионов и Кубка Америки, тем не менее опередил ван Дейка, который выиграл с "Ливерпулем" и Лигу чемпионов и Суперкубок Европы.

Смотрите, как Месси забивает за "Барселону"

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