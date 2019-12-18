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"Барселона" – "Реал": онлайн-трансляция огненного Эль Класико на "Камп Ноу"

18 декабря, 10:46

Лионель Месси против команды Зинедина Зидана - поединок лидеров испанского чемпионата в режиме live

"Барселона" vs "Реал"

"Барселона" vs "Реал" / Фото: Getty Images

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Дождались! В среду, 18 декабря, проходит первое Эль Класико нынешнего сезона. "Барселона" с 6-кратным обладателем "Золотого мяча" Лионелем Месси на родном стадионе "Камп Ноу" принимает "Реал". Поединок титанов, которые после 16 сыгранных матчей чемпионата Испании делят первое место Ла Лиги, начинается в 21:00 по киевскому времени.

ОНЛАЙН "БАРСЕЛОНА" – "РЕАЛ"

Напомним, матч "Барселона" – "Реал" перенесли с 26 октября из-за протестов, которые начались в Барселоне в связи с тем, что Верховный суд Испании вынес приговор девяти каталонским чиновникам и политикам по делу о беспорядках и проведении референдума о независимости в 2017 году. Кстати, в Испании звучат опасения, что и поединок грандов на "Камп Ноу" 18 декабря может быть сорван.

Букмекеры о матче "Барселона" – "Реал" 18 декабря. В матче "Барселона" – "Реал" букмекеры отдают предпочтение каталонцам. На их победу установлен коэффициент 1.77, а на ничью, как и на победу "Реала", – 4.30. Иными словами, вероятность выигрыша поединка командой Месси оценивается в 55 процентов, а двух других исходов – в 22,5 процента каждый.

Личные встречи "Барселоны" и "Реала"

Сравнение составов "Барселоны" и "Реала". По данным авторитетного портала Transfermarkt, оценочная стоимость составов "Барселоны" и "Реала" практически одинаковая. Кадровую обойму каталонцев оценивают в 1,18 миллиарда евро, а состав Королевского клуба – в 1,19 миллиарда евро. Суммарно гранды испанского футбола стоят почти 2,5 миллиарда.

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Турнирная таблица чемпионата Испании перед Эль Класико

МКлубИВНПМячиОчки
1БАРСЕЛОНА16112343-2035
2РЕАЛ МАДРИД16105133-1235
3СЕВИЛЬЯ1794421-1731
4ХЕТАФЕ1786326-1630
5АТЛЕТИКО1778218-1029
6РЕАЛ СОСЬЕДАД1784528-2028
7ВАЛЕНСИЯ1776427-2427
8АТЛЕТИК1776419-1227
9ГРАНАДА1773724-2224
10ОСАСУНА1758422-2023
11ЛЕВАНТЕ1772822-2623
12БЕТИС1765624-2923
13ВИЛЬЯРРЕАЛ1764730-2522
14АЛАВЕС1754818-2419
15ВАЛЬЯДОЛИД1747614-2019
16ЭЙБАР1744915-2816
17МАЛЬОРКА17431018-3015
18СЕЛЬТА1735914-2514
19ЛЕГАНЕС17241112-2810
20ЭСПАНЬОЛ17241112-3210

Заявления перед матчем "Барселона" – "Реал" 18 декабря

Эрнесто Вальверде

Эрнесто Вальверде / Фото: AFP

"Мы должны думать о своей игре, а не о том, что у "Реала" не сможет сыграть Азар. Они могут задействовать Бейла или Иско. Кроме того, у них могут сыграть Винисиус или Родриго. Для некоторых из наших игроков это первое класико в жизни. Его значение чувствуется уже в тоннеле перед выходом на поле. Кто победит, получит психологическое преимущество и трехочковый отрыв. Но это только первый круг, впереди еще много игр", – говорит главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде

"Противостояние с "Реалом" в составе "Аякса" было действительно особенным, но сейчас нас ждет новая игра, и я выступаю за другой клуб, поэтому все будет по-другому, – говорит полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг, в прошлом сезоне обыгрывавший "Реал" с "Аяксом". – Это будет мое первое класико. Я следил за всеми предыдущими матчами между "Барсой" и "Реалом" по телевизору, мое любимое – 5:0 на "Камп Ноу"

Лионель Месси

Лионель Месси / Фото: Reuters

"Играя в Мадриде на "Бернабеу", мы получаем больше свободных зон. "Реал" больше атакует, потому что положение хозяина обязывает их это делать, трибуны гонят их вперед, – говорит лидер каталонцев Лионель Месси. – Тогда как на "Камп Ноу", где состоится предстоящий матч, мадридцы играют по-другому – опускаются ниже, действуют плотнее и больше контратакуют, используя скорость своих нападающих. На "Бернабеу" мы играем 90 минут на равных. А на "Камп Ноу" матчи более закрытые и сложные"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан / Фото: Reuters

"Не боюсь ли я, что может что-нибудь случиться и матч будет прерван? Нет. Мы должны направить всю свою энергию на поле и думать об игре. Больше ни о чем. Давайте играть в футбол, – заявил главный тренер "Реала" Зинедин Зидан. – Знаем, что у них есть Месси, но у нас есть собственное оружие"

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Барселона чемпионат Испании Реал Мадрид Лионель Месси

Источник: Сегодня|Спорт

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