"Барселона" – "Реал": онлайн-трансляция огненного Эль Класико на "Камп Ноу"

Дождались! В среду, 18 декабря, проходит первое Эль Класико нынешнего сезона. "Барселона" с 6-кратным обладателем "Золотого мяча" Лионелем Месси на родном стадионе "Камп Ноу" принимает "Реал". Поединок титанов, которые после 16 сыгранных матчей чемпионата Испании делят первое место Ла Лиги, начинается в 21:00 по киевскому времени.
ОНЛАЙН "БАРСЕЛОНА" – "РЕАЛ"
Напомним, матч "Барселона" – "Реал" перенесли с 26 октября из-за протестов, которые начались в Барселоне в связи с тем, что Верховный суд Испании вынес приговор девяти каталонским чиновникам и политикам по делу о беспорядках и проведении референдума о независимости в 2017 году. Кстати, в Испании звучат опасения, что и поединок грандов на "Камп Ноу" 18 декабря может быть сорван.
Букмекеры о матче "Барселона" – "Реал" 18 декабря. В матче "Барселона" – "Реал" букмекеры отдают предпочтение каталонцам. На их победу установлен коэффициент 1.77, а на ничью, как и на победу "Реала", – 4.30. Иными словами, вероятность выигрыша поединка командой Месси оценивается в 55 процентов, а двух других исходов – в 22,5 процента каждый.
Личные встречи "Барселоны" и "Реала"
Сравнение составов "Барселоны" и "Реала". По данным авторитетного портала Transfermarkt, оценочная стоимость составов "Барселоны" и "Реала" практически одинаковая. Кадровую обойму каталонцев оценивают в 1,18 миллиарда евро, а состав Королевского клуба – в 1,19 миллиарда евро. Суммарно гранды испанского футбола стоят почти 2,5 миллиарда.
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Турнирная таблица чемпионата Испании перед Эль Класико
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|БАРСЕЛОНА
|16
|11
|2
|3
|43-20
|35
|2
|РЕАЛ МАДРИД
|16
|10
|5
|1
|33-12
|35
|3
|СЕВИЛЬЯ
|17
|9
|4
|4
|21-17
|31
|4
|ХЕТАФЕ
|17
|8
|6
|3
|26-16
|30
|5
|АТЛЕТИКО
|17
|7
|8
|2
|18-10
|29
|6
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|17
|8
|4
|5
|28-20
|28
|7
|ВАЛЕНСИЯ
|17
|7
|6
|4
|27-24
|27
|8
|АТЛЕТИК
|17
|7
|6
|4
|19-12
|27
|9
|ГРАНАДА
|17
|7
|3
|7
|24-22
|24
|10
|ОСАСУНА
|17
|5
|8
|4
|22-20
|23
|11
|ЛЕВАНТЕ
|17
|7
|2
|8
|22-26
|23
|12
|БЕТИС
|17
|6
|5
|6
|24-29
|23
|13
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|17
|6
|4
|7
|30-25
|22
|14
|АЛАВЕС
|17
|5
|4
|8
|18-24
|19
|15
|ВАЛЬЯДОЛИД
|17
|4
|7
|6
|14-20
|19
|16
|ЭЙБАР
|17
|4
|4
|9
|15-28
|16
|17
|МАЛЬОРКА
|17
|4
|3
|10
|18-30
|15
|18
|СЕЛЬТА
|17
|3
|5
|9
|14-25
|14
|19
|ЛЕГАНЕС
|17
|2
|4
|11
|12-28
|10
|20
|ЭСПАНЬОЛ
|17
|2
|4
|11
|12-32
|10
Заявления перед матчем "Барселона" – "Реал" 18 декабря
"Мы должны думать о своей игре, а не о том, что у "Реала" не сможет сыграть Азар. Они могут задействовать Бейла или Иско. Кроме того, у них могут сыграть Винисиус или Родриго. Для некоторых из наших игроков это первое класико в жизни. Его значение чувствуется уже в тоннеле перед выходом на поле. Кто победит, получит психологическое преимущество и трехочковый отрыв. Но это только первый круг, впереди еще много игр", – говорит главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде
"Противостояние с "Реалом" в составе "Аякса" было действительно особенным, но сейчас нас ждет новая игра, и я выступаю за другой клуб, поэтому все будет по-другому, – говорит полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг, в прошлом сезоне обыгрывавший "Реал" с "Аяксом". – Это будет мое первое класико. Я следил за всеми предыдущими матчами между "Барсой" и "Реалом" по телевизору, мое любимое – 5:0 на "Камп Ноу"
"Играя в Мадриде на "Бернабеу", мы получаем больше свободных зон. "Реал" больше атакует, потому что положение хозяина обязывает их это делать, трибуны гонят их вперед, – говорит лидер каталонцев Лионель Месси. – Тогда как на "Камп Ноу", где состоится предстоящий матч, мадридцы играют по-другому – опускаются ниже, действуют плотнее и больше контратакуют, используя скорость своих нападающих. На "Бернабеу" мы играем 90 минут на равных. А на "Камп Ноу" матчи более закрытые и сложные"
"Не боюсь ли я, что может что-нибудь случиться и матч будет прерван? Нет. Мы должны направить всю свою энергию на поле и думать об игре. Больше ни о чем. Давайте играть в футбол, – заявил главный тренер "Реала" Зинедин Зидан. – Знаем, что у них есть Месси, но у нас есть собственное оружие"
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