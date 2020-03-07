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"Барселона" – "Реал Сосьедад": анонс, прогноз и трансляции матча чемпионата Испании

7 марта, 13:32

Кирилл Круторогов

Известный комментатор Кирилл Круторогов ждет яркий матч и реабилитацию каталонцев

В субботу "Барселона" в 27-м туре чемпионата Испании на домашнем стадионе "Камп Ноу" встретится с "Реал Сосьедад". Матч начнется в 19:30 по киевскому времени. Своим прогнозом на матч поделился известный украинский комментатор каналов "Футбол" Кирилл Круторогов.

Ситуация каталонцев после смены тренера не улучшилась. Прогресса при Кике Сетьене нет, стабильности тоже. На прошлой неделе "Барса" сыграла вничью с "Наполи" в Лиге чемпионов и проиграла "Эль-Класико", пропустив "Реал" на первое место Примеры. Правда, на "Камп Ноу" они не проигрывают в чемпионате с 11 ноября 2018 года – 25 игр кряду, а в пяти последних обязательно побеждают. В лазарете остаются Сержи Роберто, Луис Суарес и Усман Дембеле.

К ним приедет непростой соперник. У "Реал Сосьедад" своя серия из шести победных матчей. В этот период они вышли в финал Копа дель Рей, впервые за 32 года. Их первая встреча с "Барселоной" в этом сезоне завершилось ничьей (2:2), а последний визит на "Камп Ноу" – победой "блаугранас" (2:1).

Смотрите, как Барселона играла с "Наполи" в Лиге чемпионов:

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ПРОГНОЗ ОТ КРУТОРОГОВА. Нас ждет яркий матч – каталонцам нужно реабилитироваться за поражение и вернуться в гонку за чемпионство, а баски просто набрали хорошую форму. Минимум три гола в разные ворота мы однозначно увидим.

БУКМЕКЕРЫ. Эксперты уверены в победе "Барселоны": коэффициент на победу команды Кике Сетьена – 1.38, на ничью – 5.40, на победу "Реал Сосьедад" – 8.10. Шансы обеих команд отличиться достаточно высоки (1.65), при этом самым вероятным счетом является победа "Барсы" 2:0 (8.50).

Где смотреть матч "Барселона – "Реал Сосьедад":

Футбол 2, 19:30 Live
Oll.tv (в подписке)
Футбол 1, воскресенье, 01:55 (повтор)
Футбол 2, воскресенье, 11:30 (повтор)

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прогноз букмекеры Барселона анонс чемпионат Испании где смотреть Реал Сосьедад

Источник: Сегодня|Спорт

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