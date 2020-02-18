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"Барселона" решила заменить травмированных Суареса и Дембеле "огурцом" за 20 млн евро

18 февраля, 08:20

Датчанин Мартин Брэйтуэйт поможет каталонцам побеждать в условиях переполненного лазарета

Мартин Брэйтуэйт

Мартин Брэйтуэйт / Фото: Getty Images

"Барселона" на этой неделе купит датского нападающего "Леганеса" Мартина Брэйтуэйта. Стоимость трансфера форварда составит 20 млн евро, сообщает Cadena Cope. Именно эта сумма прописана в качестве отступных в контракте 28-летнего датчанина. Напомним, ранее боссы "Барселоны" заплатили миллион, чтобы очернить Месси и очистить свое имя.

Таким образом, Мартин Брэйтуэйт заменит выбывших из-за травм форвардов каталонцев Усмана Дембеле и Луиса Суареса. Отметим, что ранее, на основании выводов медицинской комиссии чемпионата Испании о длительных сроках восстановления Дембеле, руководство Ла Лиги разрешило "Барселоне" в течение 15 дней приобрести нового нападающего вне трансферного окна, при условии, что это будет игрок, выступающий в испанском национальном первенстве.

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Что интересно, при этом у самого "Леганеса" не будет возможности заменить Брэйтуэйта. Кстати, в текущем первенстве датчанин провел за "огурцов", как называют "Леганес", 24 матча, в которых забил шесть мячей и получил три желтые карточки. Ранее Мартин выступал за "Эсьбьерг", "Тулузу", "Бордо" и "Мидлсбро".

Смотрите, как "Барселона" обыгрывала в Лиге чемпионов дортмундскую "Боруссию"

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Барселона чемпионат Испании Леганес Мартин Брэйтуэйт

Источник: Сегодня|Спорт

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