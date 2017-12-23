"Барселона" с пенальти и удалением громит "Реал" в "эль-класико"
Месси и Суарес принесли каталонцам третью подряд победу на "Сантьяго Бернабеу"
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
В субботу, 23 декабря, в рамках 17-го тура чемпионата Испании состоялось самое долгожданное противостояние в мире футбола – "эль-класико" между "Реалом" и "Барселоной".
Неделю назад "Реал" во второй раз подряд выиграл клубный чемпионат мира, доказав, что они являются самой сильной командой на планете, но теперь им нужно было побеждать лидеров чемпионата Испании.
К слову, Роналду пропустил почти всю неделю накануне дерби и приступил к тренировкам только в пятницу. Несмотря на это Зинедин Зидан включил португальца в стартовый состав своей команды.
"Королевский клуб" на правах хозяев поля начали поединок активно и уже на второй минуте Криштиану Роналду ударом головой с рикошетом от перекладины отправил мяч в сетку. Правда, арбитр в этом моменте зафиксировал офсайд у португальца и отменил взятие ворот.
"Сливочные" не стали горевать и продолжили наседать на ворота каталонцев. Гости же намеренно отдали инициативу сопернику, а сами пытались "тормозить" игру при любом удобном случае.
Впрочем, следующий опасный момент создали как раз игроки "Барселоны" – Паулиньо оказался на ударной позиции в чужой штрафной, но пробил выше ворот. Он же еще раз угрожал воротам Кейлора Наваса после удара головой, но с его ударом справился коста-риканский голкипер.
Завершился первый тайм ударом Бензема в штангу и неудачным исполнением штрафного в исполнении Месси. Аргентинец в стенке угодил... в Роналду.
Второй тайм начался в том же ключе, но карты "Реалу" спутал быстрый гол "Барселоны" – Ракитич беспрепятственно пробежал с мячом метров 30, отдал на правый фланг на Серхи Роберто, а тот в одно касание переправил мяч в штрафную на Луиса Суареса, которому осталось только пробить мимо Кейлора Наваса.
После пропущенного мяча "сливочные" расскрылись и пропустили острую контратаку, которая завершилась назначением пенальти и удалением Дани Карвахаля за феноменальный фол в собственной штрафной – он выбил мяч рукой с линии ворот.
Мадридский клуб пришел в себя лишь спустя 10 минут, но оставшегося времени не хватило, чтобы даже сократить отставание. А гости уже в компенсированное время усилиями вышедшего на замену Алеиша Видаля довел счет до разгромного.
198-е "эль-класико" во всех турнирах завершилось в пользу "Барселоны", а ее лидер Лионель Месси увеличил счет своим голам в противостоянии до 24 и вышел в лидеры бомбардирской гонки 2017 года – теперь на счету аргентинца 54 гола. Теоретически его еще может опередить Гарри Кейн из "Тоттенхэма", если забьет в двух оставшихся матчах года больше четырех мячей.
"Реал" – "Барселона" – 0:3
Голы: Суарес (54), Месси (64, пен), Видаль (90+3)
"Реал": Навас, Варан, Марсело, Карвахаль, Рамос, Ковачич (Бэйл, 72), Каземиро (Асенсио, 72), Модрич, Кроос, Бензема (Начо, 66), Роналду.
"Барселона": тер Стеген, Вермален, Пике, Альба, Паулиньо (Андре Гомеш, 84), Серджи Роберто (Алеиш Видаль, 90+1), Бускетс, Ракитич, Иньеста (Нелсон Семеду, 77), Месси, Суарес.
Предупреждения: Вермален (18), Рамос (59), Марсело (83), Бускетс (88).
Удаление: Карвахаль (63).
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