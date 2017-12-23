"Барселона" с пенальти и удалением громит "Реал" в "эль-класико"

В субботу, 23 декабря, в рамках 17-го тура чемпионата Испании состоялось самое долгожданное противостояние в мире футбола – "эль-класико" между "Реалом" и "Барселоной".

Неделю назад "Реал" во второй раз подряд выиграл клубный чемпионат мира, доказав, что они являются самой сильной командой на планете, но теперь им нужно было побеждать лидеров чемпионата Испании.

К слову, Роналду пропустил почти всю неделю накануне дерби и приступил к тренировкам только в пятницу. Несмотря на это Зинедин Зидан включил португальца в стартовый состав своей команды.

"Королевский клуб" на правах хозяев поля начали поединок активно и уже на второй минуте Криштиану Роналду ударом головой с рикошетом от перекладины отправил мяч в сетку. Правда, арбитр в этом моменте зафиксировал офсайд у португальца и отменил взятие ворот.

"Сливочные" не стали горевать и продолжили наседать на ворота каталонцев. Гости же намеренно отдали инициативу сопернику, а сами пытались "тормозить" игру при любом удобном случае.

Впрочем, следующий опасный момент создали как раз игроки "Барселоны" – Паулиньо оказался на ударной позиции в чужой штрафной, но пробил выше ворот. Он же еще раз угрожал воротам Кейлора Наваса после удара головой, но с его ударом справился коста-риканский голкипер.

Завершился первый тайм ударом Бензема в штангу и неудачным исполнением штрафного в исполнении Месси. Аргентинец в стенке угодил... в Роналду.

Второй тайм начался в том же ключе, но карты "Реалу" спутал быстрый гол "Барселоны" – Ракитич беспрепятственно пробежал с мячом метров 30, отдал на правый фланг на Серхи Роберто, а тот в одно касание переправил мяч в штрафную на Луиса Суареса, которому осталось только пробить мимо Кейлора Наваса.

После пропущенного мяча "сливочные" расскрылись и пропустили острую контратаку, которая завершилась назначением пенальти и удалением Дани Карвахаля за феноменальный фол в собственной штрафной – он выбил мяч рукой с линии ворот.

Мадридский клуб пришел в себя лишь спустя 10 минут, но оставшегося времени не хватило, чтобы даже сократить отставание. А гости уже в компенсированное время усилиями вышедшего на замену Алеиша Видаля довел счет до разгромного.

198-е "эль-класико" во всех турнирах завершилось в пользу "Барселоны", а ее лидер Лионель Месси увеличил счет своим голам в противостоянии до 24 и вышел в лидеры бомбардирской гонки 2017 года – теперь на счету аргентинца 54 гола. Теоретически его еще может опередить Гарри Кейн из "Тоттенхэма", если забьет в двух оставшихся матчах года больше четырех мячей.

"Реал" – "Барселона" – 0:3

Голы: Суарес (54), Месси (64, пен), Видаль (90+3)

"Реал": Навас, Варан, Марсело, Карвахаль, Рамос, Ковачич (Бэйл, 72), Каземиро (Асенсио, 72), Модрич, Кроос, Бензема (Начо, 66), Роналду.

"Барселона": тер Стеген, Вермален, Пике, Альба, Паулиньо (Андре Гомеш, 84), Серджи Роберто (Алеиш Видаль, 90+1), Бускетс, Ракитич, Иньеста (Нелсон Семеду, 77), Месси, Суарес.

Предупреждения: Вермален (18), Рамос (59), Марсело (83), Бускетс (88).

Удаление: Карвахаль (63).