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"Барселона" – "Севилья": где смотреть матч испанской Ла Лиги

6 октября, 18:11

Расписание трансляций поединка восьмого тура чемпионата Испании на ТВ и в интернете

Месси и компания принимают "Севилью" в 8 туре Ла Лиги

Месси и компания принимают "Севилью" в 8 туре Ла Лиги / Фото: Reuters

В последнем матче восьмого тура чемпионата Испании по футболу состоится матч "Барселона" – "Севилья". Обе команды имеют в активе по 13 очков и в случае победы могут подняться на вторую строчку в турнирной таблице. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Расписание трансляций матча "Барселона" – "Севилья":

  • канал "Футбол 1" в прямом эфире
  • сайт oll.tv в подписке, в прямом эфире
  • канал "Футбол 2" 7 октября в 06:00, повтор
  • канал "Футбол 1" 7 октября в 16:05, повтор
  • канал "Футбол 2" 7 октября в 20:30, повтор
  • канал "Футбол 1" 8 октября в 07:45, повтор
  • канал "Футбол 2" 8 октября в 21:50, повтор
  • канал "Футбол 2" 9 октября в 12:30, повтор
  • канал "Футбол 1" 9 октября в 19:45, повтор

"Барселона" – "Севилья": прогноз. Эксперты считают хозяев фаворитами поединка. Коэффициент на победу "Барселона" равен 1.55, тогда как ставку на победу "Севилья" можно сделать с коэффициентом 6.10, на ничью – 4.50. Таким образом, аналитики оценивают вероятность исхода так: победа "Барселоны" 63 процента, ничья 21 процент, победа "Севильи" 16 процентов.

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Турнирная таблица лидирующей группы чемпионата Испании:

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М КлубИВНПМячиОчки
1 РЕАЛ МАДРИД853016-818
2 ГРАНАДА842215-1014
3 АТЛЕТИКО74217-414
4 БАРСЕЛОНА741216-1013
5 РЕАЛ СОСЬЕДАД741212-713
6 СЕВИЛЬЯ741210-713
7 ВАЛЕНСИЯ833212-1212

Во втором туре Лиги чемпионов "Барселона" обыграла лидера чемпионата Италии "Интер". Смотрите видео голов:

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Барселона чемпионат Испании где смотреть Севилья

Источник: Сегодня|Спорт

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