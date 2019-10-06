"Барселона" – "Севилья": где смотреть матч испанской Ла Лиги

Расписание трансляций поединка восьмого тура чемпионата Испании на ТВ и в интернете

Месси и компания принимают "Севилью" в 8 туре Ла Лиги / Фото: Reuters

В последнем матче восьмого тура чемпионата Испании по футболу состоится матч "Барселона" – "Севилья". Обе команды имеют в активе по 13 очков и в случае победы могут подняться на вторую строчку в турнирной таблице. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Расписание трансляций матча "Барселона" – "Севилья":

канал "Футбол 1" в прямом эфире

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канал "Футбол 2" 7 октября в 06:00, повтор

канал "Футбол 1" 7 октября в 16:05, повтор

канал "Футбол 2" 7 октября в 20:30, повтор

канал "Футбол 1" 8 октября в 07:45, повтор

канал "Футбол 2" 8 октября в 21:50, повтор

канал "Футбол 2" 9 октября в 12:30, повтор

канал "Футбол 1" 9 октября в 19:45, повтор

"Барселона" – "Севилья": прогноз. Эксперты считают хозяев фаворитами поединка. Коэффициент на победу "Барселона" равен 1.55, тогда как ставку на победу "Севилья" можно сделать с коэффициентом 6.10, на ничью – 4.50. Таким образом, аналитики оценивают вероятность исхода так: победа "Барселоны" 63 процента, ничья 21 процент, победа "Севильи" 16 процентов.

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Турнирная таблица лидирующей группы чемпионата Испании:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 РЕАЛ МАДРИД 8 5 3 0 16-8 18 2 ГРАНАДА 8 4 2 2 15-10 14 3 АТЛЕТИКО 7 4 2 1 7-4 14 4 БАРСЕЛОНА 7 4 1 2 16-10 13 5 РЕАЛ СОСЬЕДАД 7 4 1 2 12-7 13 6 СЕВИЛЬЯ 7 4 1 2 10-7 13 7 ВАЛЕНСИЯ 8 3 3 2 12-12 12

Во втором туре Лиги чемпионов "Барселона" обыграла лидера чемпионата Италии "Интер". Смотрите видео голов:

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