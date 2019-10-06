"Барселона" – "Севилья": где смотреть матч испанской Ла Лиги

В последнем матче восьмого тура чемпионата Испании по футболу состоится матч "Барселона" – "Севилья". Обе команды имеют в активе по 13 очков и в случае победы могут подняться на вторую строчку в турнирной таблице. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.
Расписание трансляций матча "Барселона" – "Севилья":
- канал "Футбол 1" в прямом эфире
- сайт oll.tv в подписке, в прямом эфире
- канал "Футбол 2" 7 октября в 06:00, повтор
- канал "Футбол 1" 7 октября в 16:05, повтор
- канал "Футбол 2" 7 октября в 20:30, повтор
- канал "Футбол 1" 8 октября в 07:45, повтор
- канал "Футбол 2" 8 октября в 21:50, повтор
- канал "Футбол 2" 9 октября в 12:30, повтор
- канал "Футбол 1" 9 октября в 19:45, повтор
"Барселона" – "Севилья": прогноз. Эксперты считают хозяев фаворитами поединка. Коэффициент на победу "Барселона" равен 1.55, тогда как ставку на победу "Севилья" можно сделать с коэффициентом 6.10, на ничью – 4.50. Таким образом, аналитики оценивают вероятность исхода так: победа "Барселоны" 63 процента, ничья 21 процент, победа "Севильи" 16 процентов.
Турнирная таблица лидирующей группы чемпионата Испании:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|РЕАЛ МАДРИД
|8
|5
|3
|0
|16-8
|18
|2
|ГРАНАДА
|8
|4
|2
|2
|15-10
|14
|3
|АТЛЕТИКО
|7
|4
|2
|1
|7-4
|14
|4
|БАРСЕЛОНА
|7
|4
|1
|2
|16-10
|13
|5
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|7
|4
|1
|2
|12-7
|13
|6
|СЕВИЛЬЯ
|7
|4
|1
|2
|10-7
|13
|7
|ВАЛЕНСИЯ
|8
|3
|3
|2
|12-12
|12
Во втором туре Лиги чемпионов "Барселона" обыграла лидера чемпионата Италии "Интер". Смотрите видео голов:
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