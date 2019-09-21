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"Барселона" шокировала, кардинально изменив дизайн формы на новый сезон

21 сентября, 11:55

В клубе решили отдать дань традициям

Луис Суарес принимает поздравления с дублем

Луис Суарес принимает поздравления с дублем / Фото: AFP

Каталонская ""Барселона" определилась с дизайном формы на сезон-2020/21. В этот раз форма каталонцев будет выглядеть так, как выглядела 100 лет назад, в начале 20-х годов прошлого века. Ранее мы писали, что Месси ушел в моду и запустил собственный бренд одежды.

Новая экипировка выполнена в традиционных сине-гранатовых цветах. Полоски на футболке разделены тонкими желтыми вставками. При создании экипировки дизайнеры вдохновлялись формой, которую "Барселона" носила сто лет назад. В то время у клуба начался успешный период, который принято называть "золотым веком".

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Ожидается, что новая форма "Барелоны" поступит в продажу после финала Лиги чемпионов.

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Ранее мы писали, что Лионель Месси может покинуть каталонский клуб в конце каждого из сезонов. Соответствующее право для футболиста прописано в его контракте с "сине-гранатовыми". Если аргентинец решит воспользоваться данной возможностью, он должен оповестить клуб об этом до 30 июня. Такие же пункты ранее были прописаны в контрактах других легенд "Барсы" – Карлеса Пуйоля, Хави и Андреса Иньесты.

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Барселона форма чемпионат Испании

Источник: sport.es

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