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"Барселона" спаслась от позора с клубом из третьего дивизиона в Кубке Испании

22 января, 22:18

Дубль на счету Гризманна

Барселона - Ивиса

Барселона - Ивиса / Фото: Twitter

"Барселона" обыграла "Ивису" в матче 1/16 финала Кубка Испании. Встреча проходила на стадионе "Мунисипаль де Кан Миссес" в Ивисе и завершилась со счетом 2:1.

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Хозяева открыли счет уже на 9-й минуте. Ворота Нето после передачи Хавьера Переса Матео поразил полузащитник "Ивисы" Пеп Кабалле. На 18-й минуте хозяева забили второй мяч, однако главный арбитр встречи Пабло Гонсалес Фуэртес его отменил. "Барселона" смогла отыграться лишь на 72-й минуте. Френки де Йонг вывел Антуана Гризманна один на один с голкипером "Ивисы" Парреньо Херманом, и француз отправил мяч в правый от вратаря соперников угол. Вырвать победу каталонцы смогли на 90+5-й минуте. После передачи Жорди Альбы дубль в матче оформил Гризманн.

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"Ивис" свои первые два сезона провела в региональной лиге, а затем пробилась в Терсеру, четвертый по силе испанский дивизион. Позже клуб смог попасть в третий дивизион.

Смотрите, как "Барселона" играла в Лиге чемпионов:

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Барселона кубок Испании

Источник: Сегодня|Спорт

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