Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,6
30,08
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Барселона" сыграет благотворительный матч со скромной каталонской командой

3 апреля, 14:59

Вадим Авдасев

Футбольные звезды помогут собрать средства на ликвидацию последствий коронавируса

Руководство испанской "Барселоны" ответило согласием на предложение сыграть товарищеский матч, которое поступило от скромного клуба "Игуалада" в Каталонии. Об этом сообщил мэр городка Марк Кастеллс, а его процитировал официальный сайт "Барсы". Целью встречи будет благотворительность: собранные средства пойдут на борьбу с коронавирусом. Читайте также: Месси объявил, что игроки "Барселоны" пошли на снижение зарплаты.

Правда, когда состоится матч, неизвестно. Ведь в Испании, как и практически во всей Европе, действует жесткий карантин на проведение спортивных мероприятий. Однако игра обязательно состоится сразу же после того, как отменят ограничения. Каталонский муниципалитет Игуалада – один из самых пострадавших в Испании от новой инфекции.

Узнайте также, что "Барселона" — первый топ-клуб, которому грозит банкротство".

Реклама

Испания уже обошла Италию по количеству заболевших коронавирусной инфекцией. В стране насчитывается более 117 тысяч зараженных и почти 11 тысяч умерших.

Смотрите, как "Барселона" обыгрывала итальянский "Интер" в Лиге чемпионов

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

карантин футбол Барселона коронавирус благотворительный матч

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
"Сегодня есть паникеры и те, кому все равно. Завтра будут живые – и не очень": легенда сборной – о карантинеФутбол
На чемпионат Милевского наехали в России:
На чемпионат Милевского наехали в России: "Они играют в разгар пандемии коронавируса? Дурость!"Футбол
"Теперь можно и умирать": капитан "Реала" на карантине сделал эмоциональное признаниеФутбол
На 50 процентов: первый футбольный клуб в Украине заявил о срезании зарплат из-за коронавируса
На 50 процентов: первый футбольный клуб в Украине заявил о срезании зарплат из-за коронавирусаЧУ по футболу
Коронавирус и тишина: финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы готовят к
Коронавирус и тишина: финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы готовят к "пустому" форматуФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...