"Барселона" сыграет благотворительный матч со скромной каталонской командой

Руководство испанской "Барселоны" ответило согласием на предложение сыграть товарищеский матч, которое поступило от скромного клуба "Игуалада" в Каталонии. Об этом сообщил мэр городка Марк Кастеллс, а его процитировал официальный сайт "Барсы". Целью встречи будет благотворительность: собранные средства пойдут на борьбу с коронавирусом. Читайте также: Месси объявил, что игроки "Барселоны" пошли на снижение зарплаты.

Правда, когда состоится матч, неизвестно. Ведь в Испании, как и практически во всей Европе, действует жесткий карантин на проведение спортивных мероприятий. Однако игра обязательно состоится сразу же после того, как отменят ограничения. Каталонский муниципалитет Игуалада – один из самых пострадавших в Испании от новой инфекции.

Узнайте также, что "Барселона" — первый топ-клуб, которому грозит банкротство".

Реклама

Испания уже обошла Италию по количеству заболевших коронавирусной инфекцией. В стране насчитывается более 117 тысяч зараженных и почти 11 тысяч умерших.

Смотрите, как "Барселона" обыгрывала итальянский "Интер" в Лиге чемпионов

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама