"Барселона" сыграет с "Сельтой", а "Эйбар" с "Реалом": расписание и результаты чемпионата Испании

"Реал" / Фото: AFP

В стартовом матче 13-го тура чемпионата Испании "Реал Сосьедад" принимает "Леганес".

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Уже в субботу "Реал Мадрид" на выезде сыграет с "Эйбаром", а "Барселона" встретится с "Сельтой". "Атлетико" в воскресенье проведет матч с "Эспаньолом"

8 ноября, пятница

22:00 "Реал Сосьедад" – "Леганес"

9 ноября, суббота

14:00 "Алавес" – "Вальядолид"

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17:00 "Валенсия" – "Гранада"

19:30 "Эйбар" – "Реал Мадрид"

22:00 "Барселона" – "Сельта"

10 ноября, воскресенье

13:00 "Мальорка" – "Вильярреал"

15:00 "Атлетик" – "Леванте"

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17:00 "Атлетико" – "Эспаньол"

19:30 "Хетафе" – "Осасуна"

22:00 "Бетис" – "Севилья"

Из-за сложных отношений с руководством клуба и тренерским штабом хавбек может больше не сыграть за мадридский клуб. Ранее мы писали, что Бейл отказался играть за "Реал" и уехал на соревнование по гольфу.

Мы уже сообщали, что Гарет Бейл был в ярости после того, как сорвался его переход в китайский клуб "Цзянсу Сунин". У футболиста и его окружения из-за этого окончательно испортились отношения с президентом мадридского клуба Флорентино Пересом.

Смотрите видео гола в исполнении Гарета Бейла в футболке "Реала":

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