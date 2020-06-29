"Барселона" уволит своего главного тренера: причины отставки Сетьена и имя нового наставника

Спасти от летнего увольнения нынешнего рулевого каталонцев может только выигрыш Лиги чемпионов или Примеры

"Барселона" планирует уволить Кике Сетьена с поста главного тренера команды. Руководство "сине-гранатовых" намерено расстаться с 61-летним специалистом по окончании нынешнего сезона, сообщает Goal. Напомним, на выходных каталонцы сенсационно сыграли вничью с "Сельтой" (2:2), что позволило "Реалу" стать новым лидером Примеры.

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Боссы "Барселоны" недовольны последними результатами команды, а также тем, что Кике Сетьен потерял доверие футболистов. Как мы писали ранее, Месси и другие игроки "Барселоны" повздорили с тренером в раздевалке после субботней ничьей с "Сельтой" (2:2). Команда выразила Кике Сетьену недовольство его тактикой и заменами, добавив, что если они продолжат играть в таком стиле, то чемпионство точно достанется "Реалу".

"Барселона": Кике Сетьен и игроки / Фото: Reuters

Спасти от летней отставки Кике Сетьена может только одно – если команда выиграет чемпионат Испании либо Лигу чемпионов, где каталонцы продолжают борьбу за трофей. Напомним, в первой игре 1/8 финала в Неаполе, еще перед карантином, "Барселона" сыграла с "Наполи" вничью – 1:1.

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Отметим, что Кике Сетьен возглавил "Барселону" в январе. Его контракт рассчитан до 30 июня 2022 года. В случае если уже нынешним летом соглашение будет разорвано, тренером каталонцев, с большой вероятностью, станет Хави, который в настоящее время работает в катарском "Аль-Садде".

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