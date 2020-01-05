"Барселона" в меньшинстве упустила победу в каталонском дерби, но обогнала "Реал"

Голами в составе лидера чемпионата отметились Луис Суарес и Артуро Видаль

Голу Видаля не суждено было стать победным / Фото: Reuters

В последнем матче субботы в чемпионате Испании встречались "Эспаньол" и "Барселона". Каталонское дерби удалось на славу и завершилось боевой ничьей. Хотя лидер встречался с последней командой Ла Лиги, хоть и на ее поле. Ранее мы писали, что "Реал" обыграл в гостях "Хетафе" и обошел "Барселону".

Давид Лопес позволил "Эспаньолу" выйти вперед на 23-й минуте, пробив бразильского кипера "Барсы" Нето, – 1:0. Лишь во втором тайме номинальные гости усилиями южноамериканцев – уругвайца Луиса Суареса и чилийца Артуро Видаля – смогли забить два мяча в течение девяти минут и выйти вперед. Однако несдержанность нидерландского полузащитника Френки де Йонга привела к двум желтым карточкам и удалению на 75-й минуте.

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И команда Лионеля Месси не устояла. На 88-й минуте китаец Ву Лэй бильярдным ударом под дальнюю штангу сравнял счет – 2:2.

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В итоге "Барселона" ограничилась ничьей и лишь догнала "Реал" по очкам. Однако каталонцы вышли на первое место по дополнительным показателям.

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