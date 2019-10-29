"Барселона" – "Вальядолид": где смотреть противостояние Месси и Лунина

Барселона / Фото: Twitter

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Во вторник, 29-го октября, состоится поединок одиннадцатого тура чемпионата Испании, в котором каталонская "Барселона" сразится против "Вальядолида". Матч пройдет в Барселоне, на поле стадиона "Камп Ноу", начало в 22:15.

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Посмотреть поединок можно будет на телеканале "Футбол 2", либо на Oll.tv

После не совсем удачного старта чемпионата "Барселона" нашла свою игру и одержала уже четыре подряд победы в Ла Лиге и две в Лиге чемпионов.

В случае победы над "Вальядолидом" каталонцы могут возглавить турнирную победу Примеры, опередив главную сенсацию старта чемпионата – "Гранаду", которой они уступили 0:2.

"Вальядолид" Андрея Лунина очень неплохо начал чемпионат и занимает довольно высокое, как для себя, восьмое место, уступив лишь дважды в десяти играх. В прошлом сезоне "Барса" очень тяжело играла против "Вальядолида", одержав в двух матчах минимальные победы со счетом 1:0. Последний матч "Вальядолид" провел против "Эйбара" и обыграл соперника со счетом 2:0.

Эрнесто Вальверде / Фото: AFP

"Вальядолид" сегодня находится в отличной форме. Эта команда добыла несколько неплохих побед, а мы имели определенные проблемы с этой командой в прошлом году, если помните. В последних матчах они стали лучше использовать свой стиль. Они сыграют надежно, и взломать их оборону будет очень не просто", – отметил главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде.

Накануне встречи баск огласил список заявленных игроков, который выглядит следующим образом:

Марк-Андре тер Штеген, Нелсон Семеду, Жерар Пике, Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Жан-Клэр Тодибо, Луис Суарес, Лионель Месси, Норберту Нето, Клеман Лангле, Антуан Гризманн, Жорди Альба, Карлес Аленья, Серхи Роберто, Френки де Йонг, Артуро Видаль, Карлес Перес и Ансу Фати.

Артур Мело, Муса Ваге и Хуниор Фирпо не были включены в заявку по решению тренера. Самуэль Умтити продолжает восстановления, а Усман Дембеле отбывает дисквалификацию.

У гостей травмированы сразу четыре игрока — Хави Санчес, Сандро Рамирес, Сан Эметерио, Алькараса.

Мы уже писали , что Месси и другие лидеры "Барселоны" были против прихода Гризманна. Капитан "Барселоны" Лионель Месси опроверг публикации медиа о том, что созванивался с Гризманном по поводу перехода. Игроки "Барселоны" считали, что Гризманн – не то подкрепление, которое нужно команде.

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