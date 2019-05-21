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"Барселона" вместо "Реала": неожиданный поворот в трансфере обидчика "Шахтера"

21 мая, 23:06

"Айнтрахт" поднял цену на свою звезду до 100 миллионов евро. В Королевском клубе эти условия не приняли

Лука Йович
Лука Йович. Фото: AFP

В казалось бы уже решенном деле с трансфером форварда "Айнтрахта" Луки Йовича в мадридский "Реал" случился неожиданный поворот. Сербский нападающий, с которым, не исключено, придется иметь дело сборной Украины 7 июня во Львове, уже не переходит в Королевский клуб. Об этом сообщает издание El Chiringuito.

По данным источника, "Реал" был готов выложить за форварда около 60 миллионов евро. Сообщалось, что стороны уже ударили по рукам. Речь шла о том, что "сливочные" даже согласовали условия личного контракта с сербом, которому пообещали 50 миллионов евро зарплаты за пять лет. Однако позже немецкий клуб потребовал вместо ранее оговоренных 60 миллионов уже 100 миллионов евро. "Реал" не намерен платить такую сумму и отказывается от идеи приобретения 21-летнего серба. Тем не менее, Йович все-таки может перебраться в Примеру, ведь игроком также активно интересуется "Барселона".

В текущем сезоне Лука Йович провел 48 матчей, в которых забил 27 мячей и сделал 7 ассистов. Один из его мячей, напомним, пришелся на матч 1/16 Лиги Европы с "Шахтером". Кроме того, Йович запомнился тем, что, поразив ворота "Челси" в полуфинале ЛЕ, курьезным образом отпраздновал свой успех.

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Тег чемпионат Испании, чемпионат Германии, Реал Мадрид, Айнтрахт, Лука Йович

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Сегодня|Спорт

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