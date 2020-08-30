"Барселона" все-таки продает Месси и пытается "выжать" из англичан почти 300 миллионов

"Барселона" приняла непростое решение продать аргентинского нападающего Лионеля Месси в английский "Манчестер Сити" – сообщает Mirror. Возможно, переломным стал второй факс от форварда, в котором Месси сообщил каталонскому клубу, что не приедет на предсезонный сбор.

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По данным источника, клуб согласился продать своего форварда в английский клуб. За это каталонцы хотят заработать 280 миллионов евро. Также "Барселона" рассматривает вариант, при котором в сделку войдут футболисты "Манчестер Сити" с доплатой в 134 миллионов. Ранее сообщалось, что каталонцы требуют за Месси 700 миллионов отступных, однако юристы "Сити" считают, что могут обойти этот пункт в контракте. И испанцы теперь торгуются.

Шарфики "Барселоны" / Фото: Reuters

Ранее поговаривали, что "Манчестер Сити" заплатит "Барселоне" за Месси 224 млн евро. А еще 336 млн евро от шейхов, владеющих английским клубом, получит сам Лионель в качестве зарплаты за три года контракта с "горожанами". Сообщалось, что главный тренер "МанСити" Хосеп Гвардиола находится в Барселоне. Специалист встречался с Месси, чтобы обсудить будущее футболиста.

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Добавим, что первый факс от Месси пришел в "Барселону" четыре дня назад. В нем аргентинец писал следующее: "Я ценю все возможности личностного роста. Однако личные мотивы заставили меня принять трудное решение – я прошу расторгнуть договор о трудовых отношениях".

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Напомним, что контракт 32-летнего аргентинского форварда с "Барселоной" истекает в июне 2021 года. А Месси выступает в составе каталонского клуба уже 15 лет – с 2005 года.

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