"Барселона" всеми силами хочет удержать Месси в команде

Лионель Месси / Фото: Getty Images

"Барселона" собирается продлить контракт с аргентинским нападающим Лионелем Месси.

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Каталонский клуб сообщил отцу и агенту игрока Хорхе Месси, что хочет продлить соглашение с футболистом минимум до 2023 года. Действующий контракт 32-летнего Месси с "Барселоной" рассчитан до 30 июня 2021 года.

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Месси является воспитанником "Барселоны" и выступает за нее на протяжении всей карьеры. В составе команды он десять раз становился чемпионом Испании, шесть раз выигрывал Кубок страны и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

В декабре Месси получил шестой "Золотой мяч".

Отметим, что для каталонцев этот поединок Лиги чемпионов с "Интером" ничего в турнирном плане не решал, так как они досрочно выиграли свою группу. Поэтому тренер "Барселоны" дал отдохнуть многим лидерам команды. Например, вместо Лиги чемпионов Месси был занят покупкой квартиры в "Маленькой Москве".

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