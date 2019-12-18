"Барселона" выиграет, Месси забьет: кошмарный прогноз на Эль Класико для "Реала"

Лионель Месси / Фото: Getty Images

В первом Эль Класико сезона, которое пройдет в среду вечером на "Камп Ноу", аналитики не сулят Мадриду ничего хорошего. К очной битве 18 декабря "Барса" и "Реал" подходят с одинаковым количеством очков. Но, по прогнозам букмекеров, по окончании поединка единоличными лидерами чемпионата Испании станут каталонцы. Барселона – Реал смотреть онлайн матча можно в мультимедийной трансляции на нашем сайте.

Букмекеры о матче "Барселона" – "Реал" 18 декабря. В поединке на "Камп Ноу" букмекеры отдают серьезное предпочтение каталонцам. На их победу установлен коэффициент 1.77, а на ничью, как и на победу "Реала", – 4.30. Иными словами, вероятность выигрыша поединка командой Лионеля Месси оценивается в 55 процентов, а двух других исходов – в 22,5 процента каждый.

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Найдет ли "Реал" противоядие против обладателя уже шести "Золотых мячей" Лионеля Месси, который в 14 последних матчах забил 16 голов? Аналитики букмекерских контор считают, что – нет. Они дают 51 процент на то, что аргентинец поразит ворота Королевского клуба (коэффициент 1.85), и 49 процентов – на то, что лучший футболист планеты Земля уйдет с поля без гола (коэффициент 1.90).

Смотрите, как забивает Месси

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Кстати, на "Камп Ноу" аналитики прогнозируют результативный матч с тремя и более голами, а наиболее вероятным счетом поединка "Барселона" – "Реал" 18 декабря букмекеры называют победу каталонцев – 2:1 (коэффициент – 8.60)

Смотрите, как "Реал" в последнем матче Лиги чемпионов обыграл на выезде "Брюгге":

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