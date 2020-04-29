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"Барселоне" не по карману такие аппетиты: немецкий вратарь озвучил желаемую зарплату

29 апреля, 18:51

Елена Павлова

Каталонцы рассчитывали уговорить тер Штегена, но уже начали поиски нового голкипера

Кризис – кризисом, но личные интересы для многих будут всегда стоять на первом месте. Так, вратарь каталонской "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген изъявил желание получать по новому контракту 18 миллионов евро в год. И это уже после уплаты налогов.

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По информации испанского издания Marca, каталонский клуб хотел бы сохранить своего немецкого голкипера и вел с ним переговоры о соглашении до 2024 года с зарплатой 6,3 миллионов в год плюс бонусы. Однако футболиста не устраивает эта сумма, а руководство "Барселоны" не готово платить ему сумасшедшие деньги. В связи с этим каталонцы приступили к поиску возможной замены.

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Одним из вариантов "блаугранас" является воспитанник клуба Андре Онана, который выступает за "Аякс". Также под вопросом будущее в "Барселоне" 30-летнего голкипера Нето. Каталонцы готовы продать бразильского стража ворот, если получат предложение в районе 20 миллионов евро.

Марк-Андре тер Штеген

Марк-Андре тер Штеген / Фото: AFP

Напомним, что 27-летний тер Штеген перебрался в "Барселону" летом 2014 года из менхенгладбахской "Боруссии" за 12 миллионов евро. В нынешнем сезоне голкипер провел в Примере 26 матчей и пропустил в них 29 голов. Кроме того, тер Штеген – единственный вратарь, отметившийся двумя голевыми передачами в сезоне из топ-5 европейских чемпионатов. Нынешний контракт Марка-Андре с клубом рассчитан до лета 2022 года.

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Смотрите, как тер Штеген отстоял за "Барселону" в матче Лиги чемпионов с "Наполи"

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контракт Барселона вратарь чемпионат Испании Марк-Андре Тер Штеген

Источник: Marca

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