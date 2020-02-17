"Барселоне" разрешили сделать покупку "вне окна" из-за травмы игрока за 125 млн евро

Усман Дембеле / Фото: Getty Images

"Барселона" получила разрешение на приобретение нового нападающего вне трансферного окна, сообщает Mundo Deportivo. Медицинская комиссия испанского футбольного чемпионата установила, что форвард "Барселоны" Усман Дембеле выбыл на достаточно долгий срок, чтобы активировать пункт в регламенте, по которому клубы могут дозаявлять по одному игроку вне трансферного периода в случае серьезных травм.

Усман Дембеле / Фото: Instagram

Напомним, 22-летний француз Дембеле, которого каталонцы купили в 2017-м году у Дортмунда за 125 млн евро, схлопотал разрыв проксимального сухожилия двуглавой мышцы бедра, из-за чего пропустит даже ЧЕ-2020. Кроме того, "Барселона" также лишилась нападающего Луиса Суареса. Уругваец перенес операцию на колене и вернется в строй не раньше, чем через три месяца.

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Согласно решению Примеры, каталонцы получили право на подписание нового игрока в ближайшие 15 дней.

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Отметим, что "Барселона", набрав 52 очка в 24 турах, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Лидирует в первенстве "Реал", у которого 53 балла.

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