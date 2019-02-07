"Барселоне" запретили играть против "Реала" в футболках с фамилиями на китайском

Национальная федерация не разрешила каталонскому клубу иероглифы в Кубке Испании

"Барселона" играла с "Реалом" в традиционной форме. Фото: AFP

"Барселоне" запретили играть против "Реала" в футболках с фамилиями на китайском //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c2c/efb/5c5c2cefbe920.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c2c/efb/5c5c2cefbe920.jpg 2019-02-07T15:05:00+02:00 Футбол Национальная федерация не разрешила каталонскому клубу иероглифы в Кубке Испании

"Барселона" широко включилась в празднование китайского Нового года. 4 февраля каталонский клуб снял видео, в котором игроки первой команды, женского подразделения и дети из академии поздравляют всех с азиатским праздником.

"Когда Новый год – это больше чем фейерверки, а время для любви и привязанности", – говорила в камеру девочка в форме "Барсы", а Лионель Месси скатил мяч под удар китайскому мальчику из "Ла Масии", сам сказал пару слов на языке Поднебесной и пригласил всех на предсезонный тур "сине-гранатовых" в Азии.

TWITTER— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 4, 2019

В клубе не скрывают, что ориентируются на Китай из-за обширного рынка. В сентябре 2013-го каталонцы открыли в Гонконге первый полноценный офис за рубежом, чтобы привлечь новых спонсоров и фанатов. На азиатском континенте у "Барсы" уже больше болельщиков, чем в Европе и Америке вместе взятых.

Поэтому на полуфинал Кубка Испании "Барселоны" против "Реала" каталонцы подготовили специальные футболки – фамилии игроков на спинах продублировали китайскими иероглифами. В клубе особо подчеркнули, что это первый раз, когда сзади на майку наносят дополнительные символы.

Но "Класико" все же прошло без азиатской письменности. Незадолго до стартового свистка футбольная федерация Испании, как организатор Кубка Короля, выступила против дополнительных символов на чьих бы то ни было майках и не выдала разрешение на изменение в атрибутике.

Сам матч "Барселона" – "Реал" завершился вничью и теперь судьба путевки в финал решится 27 февраля.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Барселоне" запретили играть против "Реала" в футболках с фамилиями на китайском". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Eurosport Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...