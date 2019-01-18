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"Барселону" не исключили из Кубка Испании

Сегодня, 19:42

"Леванте" слишком поздно подал протест на нарушение регламента

"Барселона" идет дальше
"Барселона" идет дальше. Фото: AFP
"Барселону" не исключили из Кубка Испании //smm3.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/20f/ff4/5c420fff48c2f.jpg //smm7.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/20f/ff4/5c420fff48c2f.jpg Футбол "Леванте" слишком поздно подал протест на нарушение регламента

Федерация футбола Испании не удовлетворила жалобу "Леванте" по поводу нарушения "Барселоной" регламента в первом гостевом матче 1/8 финала Кубка Испании. Такое решение было принято в связи с тем, что "Леванте" подал жалобу позднее установленного срока. Клуб подал официальный протест на пять дней позже, чем должен был по регламенту.

Ранее в Федерации футбола Испании подтвердили, что "Барселона" не должна была задействовать защитника Хуана Мовилье в первом гостевом матче с "Леванте" (1:2) в связи с тем, что игрок должен был отбыть дисквалификацию из-за перебора желтых карточек в матчах за вторую команду клуба.

В ответном матче каталонский клуб на своём поле обыграл "Леванте" со счетом – 3:0. Таким образом, "Барселона" выступит в 1/4 финала турнира, а "Леванте" из Кубка Испании вылетел.

Ранее мы писали, что суд за долги арестовал четыре дома игрока "Барселоны" с зарплатой в пять миллионов. Чилиец Артуро Видаль должен выплатить сумму, которую может заработать всего за два дня.

Ранее мы писали, что у семьи Роналдиньо конфисковали три автомобиля из-за миллионных долгов. Знаменитый футболист был оштрафован за нанесение экологического ущерба, но деньги не выплатил.

футбол, Барселона, кубок Испании

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Championat.ru

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