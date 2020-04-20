"Барселону" обвинили в "сливе" новой формы английского ТОП-клуба

В испанском клубе решили провести турнир по PES 2020

"Барселону" обвинили в том, что она досрочно показала форму "Манчестер Юнайтед" на сезон-2020/21. На YouTube-канале каталонского клуба транслировался матч по PES 2020 между "Барселоной" и "Манчестер Юнайтед". На заставке видео был помещен виртуальный Поль Погба в форме, которая не является официальной в этом сезоне.

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Спустя несколько минут джерси поменяли, и она стала выглядеть как официальный комплект сезона-2019/20.

Зрители предположили, что "Барселона" показала форму "Юнайтед" на сезон-2020/21, однако эта информация пока никак не подтверждена.

Ранее клубу Месси предрекли кончину из-за коронавируса. Армагеддон в виде банкротства для гранда испанского футбола прогнозирует претендент на пост президента "Барселоны" Виктор Фонт.

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Кстати, названо главное отличие между Месси и Роналду. "Криштиану безжалостен на поле, он убийца. Но Лионель будет пытать тебя, прежде чем убьет", – заявил знаменитый английский футболист Уэйн Руни.

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