Намечается бартер: в "Ювентусе" придумали схему, как вернуть в свои ряды Погба

Туринцы готовы отдать за француза 60 млн евро и своего аргентинского нападающего в придачу

Поль Погба. Фото: AFP

"Ювентус" по-прежнему заинтересован в возвращении полузащитника Поля Погба из "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщают итальянские журналисты. Согласно сообщению одного из них, Николо Скиры, в туринском клубе придумали новую схему, как вернуть в свои ряды французского чемпиона мира, который три года назад был продан из "Юве" в "МЮ" за рекордные, на тот момент, для мирового футбола 105 миллионов евро.

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Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи находится в постоянном контакте с агентом Погба – известным воротилой Мино Райолой. На данный момент речь идет о следующем предложении туринцев – они платят "Манчестер Юнайтед" 60-70 млн евро. Плюс отдают им своего аргентинского нападающего Пауло Дибалу. Впрочем, такой вариант английский клуб не устраивает: в Манчестере хотят 150 миллионов евро.

В этой истории самое интересное то, что сам Погба не горит желанием возвращаться в "Ювентус". По данным СМИ, на него также претендует "Реал", и именно там Поль хотел бы продолжить свою карьеру.

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Как мы писали ранее, "Ювентус" бесплатно заполучил футболиста стоимостью 40 миллионов. Валлийский футболист Аарон Рэмзи подписал контракт с туринским клубом еще в феврале, но присоединился только сейчас.

Также мы писали, что "Ювентус" объявил о контракте с экс-игроком "ПСЖ". Французский футболист Адриен Рабио отказался продлевать контракт с парижскими шейхами и перебрался в Италию

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