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Намечается бартер: в "Ювентусе" придумали схему, как вернуть в свои ряды Погба

3 июля, 14:18

Туринцы готовы отдать за француза 60 млн евро и своего аргентинского нападающего в придачу

Поль Погба
Поль Погба. Фото: AFP

"Ювентус" по-прежнему заинтересован в возвращении полузащитника Поля Погба из "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщают итальянские журналисты. Согласно сообщению одного из них, Николо Скиры, в туринском клубе придумали новую схему, как вернуть в свои ряды французского чемпиона мира, который три года назад был продан из "Юве" в "МЮ" за рекордные, на тот момент, для мирового футбола 105 миллионов евро.

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Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи находится в постоянном контакте с агентом Погба – известным воротилой Мино Райолой. На данный момент речь идет о следующем предложении туринцев – они платят "Манчестер Юнайтед" 60-70 млн евро. Плюс отдают им своего аргентинского нападающего Пауло Дибалу. Впрочем, такой вариант английский клуб не устраивает: в Манчестере хотят 150 миллионов евро.

В этой истории самое интересное то, что сам Погба не горит желанием возвращаться в "Ювентус". По данным СМИ, на него также претендует "Реал", и именно там Поль хотел бы продолжить свою карьеру.

Смотрите, как Погба забивает за "МЮ"

Как мы писали ранее, "Ювентус" бесплатно заполучил футболиста стоимостью 40 миллионов. Валлийский футболист Аарон Рэмзи подписал контракт с туринским клубом еще в феврале, но присоединился только сейчас.

Также мы писали, что "Ювентус" объявил о контракте с экс-игроком "ПСЖ". Французский футболист Адриен Рабио отказался продлевать контракт с парижскими шейхами и перебрался в Италию

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Тег Манчестер Юнайтед, Ювентус Турин, Поль Погба

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Сегодня|Спорт

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