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"Барыг у нас не любят": скандал вокруг билетов на матч "Динамо" – "Челси"

Сегодня, 00:40

В Киеве поймали болельщиков, промышлявших перепродажей пропусков на матч Лиги Европы

Фан-сектор "Динамо" Киев
Фан-сектор "Динамо" Киев.
"Барыг у нас не любят": скандал вокруг билетов на матч "Динамо" – "Челси" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/efa/772/5c7efa772f159.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/efa/772/5c7efa772f159.png Футбол В Киеве поймали болельщиков, промышлявших перепродажей пропусков на матч Лиги Европы

Ультрас киевского "Динамо" WBC сообщили в соцсетях, что отобрали у нескольких перекупщиков билеты на фанатские сектора на игру 1/8 Лиги Европы с "Челси" 14 марта.

"Вчера мы предупредили желающих быстрой наживы. Сегодня же расскажем о тех, кто не понял с первого раза, что барыг у нас не любят. Вчера один парень купил билеты в магазине ULTRA за 60 грн и пробовал продать их через инстаграм за 250. Сегодня он сам пришел в магазин приобрести еще билетов. Другие ребята также пытались толкнуть билеты в наш сектор за 130 грн, но к ним на встречу пришли совсем не те, кого они ожидали".

"Билеты конфискованы и переданы магазину для продажи в более надежные руки".

"К сожалению, полные версии "профилактических бесед" с другими барыгами не можем опубликовать по этическим соображениям. Надеемся, это наш последний пост на эту тему. Если у вас была мысль навариться на билетах в фанатские сектора и сейчас вы поняли всю абсурдность этой идеи, верните их обратно в магазин в ближайшие дни. Не испытывайте судьбу и не рискуйте своим здоровьем".

Анонс противостояния "Челси" – "Динамо" в Лиге Европы

Напомним, ранее сообщалось, что все билеты на ответную игру "Динамо" – "Челси" проданы.

Также сообщалось, что УЕФА не будет наказывать соперника "Динамо" по Лиге Европы за проявление фанатами расизма.

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Тег ультрас, Лига Европы, Динамо Киев, Челси Лондон

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Сегодня|Спорт

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