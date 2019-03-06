"Барыг у нас не любят": скандал вокруг билетов на матч "Динамо" – "Челси"
В Киеве поймали болельщиков, промышлявших перепродажей пропусков на матч Лиги Европы
Ультрас киевского "Динамо" WBC сообщили в соцсетях, что отобрали у нескольких перекупщиков билеты на фанатские сектора на игру 1/8 Лиги Европы с "Челси" 14 марта.
"Вчера мы предупредили желающих быстрой наживы. Сегодня же расскажем о тех, кто не понял с первого раза, что барыг у нас не любят. Вчера один парень купил билеты в магазине ULTRA за 60 грн и пробовал продать их через инстаграм за 250. Сегодня он сам пришел в магазин приобрести еще билетов. Другие ребята также пытались толкнуть билеты в наш сектор за 130 грн, но к ним на встречу пришли совсем не те, кого они ожидали".
"Билеты конфискованы и переданы магазину для продажи в более надежные руки".
"К сожалению, полные версии "профилактических бесед" с другими барыгами не можем опубликовать по этическим соображениям. Надеемся, это наш последний пост на эту тему. Если у вас была мысль навариться на билетах в фанатские сектора и сейчас вы поняли всю абсурдность этой идеи, верните их обратно в магазин в ближайшие дни. Не испытывайте судьбу и не рискуйте своим здоровьем".
Анонс противостояния "Челси" – "Динамо" в Лиге Европы
Напомним, ранее сообщалось, что все билеты на ответную игру "Динамо" – "Челси" проданы.
Также сообщалось, что УЕФА не будет наказывать соперника "Динамо" по Лиге Европы за проявление фанатами расизма.
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