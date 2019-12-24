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Баскские фанаты протестуют против Евро-2020 в Испании

24 декабря, 11:52

Болельщики вывесили карикатуру с игроками "Реала" и "Манчестер Юнайтед"

/ Фото: UEFA.com

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Радикально настроенные баскские болельщики выступают против проведения в Испании матчей финальной стадии чемпионата Европы 2020 года.

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Представители организации Ernai развесили постеры, на которых изображен знаменитый удар болельщика со стороны бывшего нападающего "Манчестер Юнайтед" Эрика Кантоны, который наложен на перевернутое лицо защитника мадридского "Реала" и сборной Испании Серхио Рамоса.

"Нет чемпионату Европы. Не играйте со Страной Басков", – гласит надпись на постере.

В Бильбао запланированы четыре матча Евро-2020. В трех из них гарантированно сыграет сборная Испании — со сборной Швеции, командой Польши. Также Бильбао примет матч 1/8 финала.

Ранее мы рассказывали, что Путин по-своему трактует наказание за допинг. "Евро в России будет. Билеты проданы, а WADA деньги не вернет", – заявил президент РФ.

Кстати, Франция примет Украину на стадионе, где не умеют включать гимн гостевой команды. Чемпионы мира сыграют с командой Шевченко на арене, оскандалившейся во время игры с Албанией.

Как Украина в отборе на Евро-2020 обыгрывала Португалию

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футбол Евро-2020

Источник: Marca

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